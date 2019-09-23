Актуально в ЕС: миграция, "брексит", аборты

Программа "Вкратце из Брюсселя":

На этой неделе Евросоюз внова попытается взять под контроль потоки беженцев м мигрантов — но пока временно, только в Средиземноморье и при участии лишь четырёх государств.

Министры внутренних дел Франции, Германии, Италии и Мальты собрались в Валлетте, чтобы заключить соглашение об автоматическом распределении между собой лиц, спасенных в Средиземном море и желающих получить убежище в ЕС. Берлин и Париж выразили готовность взять на себя четвёртую часть этого потока.

Новое руководство в Риме обещало лучше заботиться о мигрантах.

На следущей неделе в Брюсселе должен быть представлен проект европейского соглашения об убежище.

Автопром страшится "брексита"

Британский премьер-министр окажется в эти дни в штаб-квартире ООН рядом с европейскими лидерами. Однако Борис Джонсон просит на ждать от его встреч в Нью-Йорке прорыва в решении проблемы «брексита».

Между тем, деловые круги всё больше нервничают из-за возможного нарушения экономических связей между Соединённым королевством и континентальной Европой.

Европейский автопром предупредил о катастрофических последствиях беспорядочного выхода из ЕС Великобритании. 23 отраслевые ассоциации заявили, что будет трудно обеспечивать интенсивные перевозки машин и запчастей через Ла-Манш. «Брексит» без сделки окажет сейсмический эффект на производство и сбыт автомобилей по всей Европе, - говорится в заявлении.

Марш против абортов в Братиславе

Десятки тысяч человек вышли на улицы Братиславы, чтобы выразить своей неприятие абортов. Протестующие требовали полного запрета на искусственное прекращение беременности, даже в случаях изнасилований матери или серьёзных врождённых дефектов у плода.

Законы об абортах в католической Словакии относительно либеральны, однако в скором времени парламент собирается обсудить их ужесточение.