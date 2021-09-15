Сан-Марино готовится к референдуму по абортам

На кону - голоса и свобода выбора: за две недели до исторического референдума о легализации абортов борьба сторонников и противников этой меры в Сан-Марино достигла апогея. Эта крошечная республика преимущественно населенная католиками, остается одним из немногих в Европе, где аборт - вне закона.

"Это неправда, что абортов в Сан-Марино нет, - комментирует Роза Зафферани, член Союза женщин Сан-Марино. - Наши женщины делают их, но только за пределами страны. Они идут на эту меры часто нелегально, ведь в Сан-Марино прерывание беременности - уголовное преступление, и это настоящий позор!"

Рокко Гульота, работник склада, не согласен: "Почему решение должна принимать только мать? Пара - это и мать, и отец. Почему же быть или не быть ребенку определяет только женщин Разве отец не имеет права принимать решения? Беременность должна быть доношена безо всяких абортов. Если вы действительно не хотите ребенка, его всегда можно отдать его на усыновление".

Сторонники легализации абортов Сан-Марино вот уже 20 лет наталкиваются на сопротивление властей. В этой республике женщины получили право голоса только в 1964 году, а развод разрешили только в 1986 году.