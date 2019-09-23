Конняку: мода на здоровье

Конняку (иногда "конжак") выращивали в Японии на протяжении веков, считая это многолетнее растение лечебным. Сегодня полезные свойства конняку привлекают потребителей во всем мире; пищевые и косметические добавки на основе конняку охотно раскупают те, кто следит за весом и питанием. __Программа "Вкус" побывала в Японии, чтобы больше узнать об этом экзотическом растении.

... Наш первый собеседник в Токио - французский шеф-повар Тьерри Вуазен, давно работающий в Японии. Он объясняет моду на конняку так: "Продукт действительно полезен, очень хорош для организма. А что полезно для тела, полезно и для ума".

Официальное название конняку - Amorphophallus konjac. Жители Азии разводят его ради клубня, который богат клетчаткой, минералами и витаминами. Тьерри везет нас в префектуру Гумма в центральной Японии, где фермер Шигенобу Комбе выращивает ценное растение. Он рассказывает и показывает: "В пищу идут не листья, а клубень, корневище, находящееся под землей. Пока оно еще небольшое, ему надо подрасти. Урожай мы собираем в октябре-ноябре, тогда наш клубень будет примерно таким (показывает)".

Euronews на съемках в провинции Гумма

Из созревшего клубня готовят желеобразную массу, которую потом режут на тонкие полоски и добавляют в блюдо. Конняку богат клетчаткой, способствующей насыщению. При этом калорийность продукта близка к нулю.

Фермер приглашает журналистов в компании Тьерри Вуазена домой на дегустацию закусок из конняку.

Тьерри Вуазен комментирует: "Текстура, вкус... В японском языке есть выражение "вежливый, вкус" - вот этот как раз об этом. Продукт не агрессивен, его приятно просто держать во рту, мы каким-то особым чутьем понимаем, что он полезен. Необычно, правда?"

Конняку настоящие знатоки покупают в фирменных магазинах. Ассортимент впечатляет: мороженое, рис, лапша, чипсы - все с добавлением полезного клубня.

Шинго Инотани многие годы продает продукты на базе конняку. Он рассказывает: "Конняку очень полезен для людей с диабетом. Он помогает снизить потребление калорий, а готовить его - проще простого. Отсутствие сахара,минимальное содержание калорий - конняку прекрасно вписывается в формат здорового питания. Это действительно очень полезный продукт, который будет еще более успешным и востребованным в мире".