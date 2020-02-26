Модельер из Нигерии взял "штурмом" неделю моды в Париже

Мода глобальна, и стилист Кеннет Изе, гражданин Австрии нигерийского происхождения, проснулся знаменитым после своего дебютного показа в Париже.

Он не скрывает, что его несколько месяцев поддерживает крупнейший конгломерат LVMH, но платья для дефиле он шьет в Лагосе, а ткани, на них идущие, он заказывает у нигерийских ткачих.

Техника их изготовления, как указывает Кеннет, не менялась много столетий.

И для него это способ сохранить культурное наследие своей родины.

Вот как он говорит об этом сам: "Мы большую часть коллекции производим в Нигерии, что-то делаем в Италии. Это и есть новое понимание, что такое роскошь. Это не дороговизна, а включение людей разных культур в производство того, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Для меня это очень важно".

В финале показа на подиум вышла 49-летняя Наоми Кемпбелл.

Как говорит сам Кеннет, манекенщица поддерживает его уже много лет: _"Она была рядом с момента, как я показал свою самую первую коллекцию на неделе моды в Лагосе. И это она меня подтолкнула к мысли организовать показ в Париже".

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Это одно из первых дефиле Кеннета Изе, оно прошло 6 лет назад в нигерийской столице AP Photo, file, all rights reserved

Влиятельные редакторы журналов моды в отчетах о дефиле отмечают, что круг дизайнеров, участвующих в парижских показах, остается по-прежнему очень закрытым, подчеркивая, что феномен успеха Кеннета Изе в столице моды остается пока практически единичным явлением.