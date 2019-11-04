Биохакинг: попытка жить вечно?

Сегодня количество адептов биохакинга увеличивается, и чтобы обсудить последние веяния и тенденции в этой сфере, в Хельсинки была организована встреча, названная "Саммит биохакеров"

Биохакер Рэмси Морган, говорит, что он "в прекрасной форме, физической и душевной". Каждое утро он чувствует, что "может свернуть горы".

Биохакинг, как утверждают те, кто убежден в его эффективности, начинается с полной диагностики всех систем организма.

"Кому-то окажутся полезными советы по питанию, кому-то необходимо посещать сауну, кто-то улучшит работоспособность, если будет уделять время медитации, а кто-то получит пользу от инъекций стволовых клеток. Все это и есть биохакинг. Вы меняете свое психологическое состоянии, чтобы добиться поставленных целей", - объясняет биохакер Сиим Лэнд.

Важное место в биохакинге имеет и диагностика сна. Директор по маркетингу Neurosonic Катя Найман сообщает дополнительные подробности: "Наше устройство помогает успокоить симпатическую нервную систему, которая играет активную роль при стрессе. И если эта система находится в положении равновесия, то сон приходит быстро, никаких таблеток при этом принимать не требуется".

Из Хельсинки передает журналист Еuronews Джек Паррок: "Одно из устройств, представленных на "Саммите биохакеров", называется Vielight. Я сейчас испытаю его действие на себе".

Директор по маркетингу VieLight Геннадий Лемуд продолжает тему: "Это фотобиомодуляционное устройство, аппликатор вставляется в ноздрю, а этот аппарат надевается на манер наушников.

Предполагается, что излучение обогатит кровь кислородом, а это повлияет на работоспособность, выносливость и устойчивость к стрессу.

Биохакеры часто сдают анализ крови на содержание в ней так называемых кетоновых тел, которые производятся печенью.

Еще один из аспектов биохакинга, и тоже вызывающий споры: это тесты ДНК. Кто и как потом использует полученные данные, спрашивают скептики?

Им отвечает Крис Мур из Nordic Laborаtories: "Мы рассматриваем не больше ста генных цепочек. И мы не можем использовать содержащиеся в них данные ни для чего другого, кроме как для составления рекомендаций для наших клиентов".

Врачи, со своей стороны, утверждают, что проверенных научных доказательств эффективности биохакинга пока не существует. Более того, медики опасаются, что для кого-то подобная практика может оказаться небезопасной для здоровья.