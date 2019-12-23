Умер знаменитый модельер Эммануэль Унгаро

Скончавшемуся накануне Эммануэлю Унгаро было чуть за тридцать, когда он, учившийся у великого Баленсиаги, открыт в Париже свой дом моды. И первая же коллекция имела громкий успех.

Драпировки и яркие оттенки тканей с дебютного дефиле стали навсегда визитной карточкой стиля Унгаро.

Унгаро создал стиль свободной, увлекающейся и яркой женщины Photo AP, all rights reserved

Слава Унгаро была мгновенной, его платья носили по обоим берегам Атлантики, его чрезвычайно ценила Жаклин Кеннеди.

Унгаро охотно использовал в своих коллекциях ставшим сегодня "неполиткорректным" натуральный мех ярких оттенков Photo AP, all rights reserved

На протяжении десятилетий имя Унгаро называлась в числе ведущих французских модельеров, в его главном бутике на авеню Монтень всегда толпились покупательницы.

Пальто из одной из последних коллекций, выпущенных Эммануэлем Унгаро Photo AP, all rights reserved

Когда ему исполнилось 70, Унгаро ушел из своего дома моды. Ни одному из кутюрье, работавших впоследствии для марки, не удалось повторить успех ее основателя.

Свои соболезнования семье кутюрье выразил министр культуры Франции Франк Ристер

Эммануэлю Унгаро было 86 лет.

С первого дефиле стиль Унгаро определился раз и навсегда: яркие ткани и драпировки Photo AP, all rights reserved