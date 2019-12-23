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Франция

Умер знаменитый модельер Эммануэль Унгаро

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  Елена Караева 
Умер знаменитый модельер Эммануэль Унгаро
Авторское право
AP2003 - LAURENT REBOURS
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Скончавшемуся накануне Эммануэлю Унгаро было чуть за тридцать, когда он, учившийся у великого Баленсиаги, открыт в Париже свой дом моды. И первая же коллекция имела громкий успех.

Драпировки и яркие оттенки тканей с дебютного дефиле стали навсегда визитной карточкой стиля Унгаро.

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Унгаро создал стиль свободной, увлекающейся и яркой женщиныPhoto AP, all rights reserved

Слава Унгаро была мгновенной, его платья носили по обоим берегам Атлантики, его чрезвычайно ценила Жаклин Кеннеди.

Photo AP, all rights reserved
Унгаро охотно использовал в своих коллекциях ставшим сегодня "неполиткорректным" натуральный мех ярких оттенковPhoto AP, all rights reserved

На протяжении десятилетий имя Унгаро называлась в числе ведущих французских модельеров, в его главном бутике на авеню Монтень всегда толпились покупательницы.

Photo AP, all rights reserved
Пальто из одной из последних коллекций, выпущенных Эммануэлем УнгароPhoto AP, all rights reserved

Когда ему исполнилось 70, Унгаро ушел из своего дома моды. Ни одному из кутюрье, работавших впоследствии для марки, не удалось повторить успех ее основателя.

Свои соболезнования семье кутюрье выразил министр культуры Франции Франк Ристер

Эммануэлю Унгаро было 86 лет.

Photo AP, all rights reserved
С первого дефиле стиль Унгаро определился раз и навсегда: яркие ткани и драпировкиPhoto AP, all rights reserved
Photo AP, all rights reserved
Вместе с другом Валентино ГараваниPhoto AP, all rights reserved

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