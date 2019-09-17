Рентген в свободном доступе

Компьютерные серверы, хранящие миллионы рентгеновских снимков и других конфиденциальных медицинских данных пациентов небезопасны: получить к ним доступ может практически каждый, обладающий базовыми знаниям и компьютерной техники. Таковы результаты расследования, проведённого американской некоммерческой организацией ProPublica и общественной телерадиокомпанией немецкой земли Бавария Bayerischer Rundfunk.

Оно было основано на результатах деятельности Greenbone Networks, охранной фирмы из Германии, которая констатировала проблемы по крайней мере в 52 странах мира. Затем немецкие журналисты обратились к ProPublica, и уже вместе выявили 187 серверов в США, на которых данные пациентов были доступны без защитного пароля.

Оказалось, что на некоторых серверах всё ещё действуют устаревшие операционные системы, не обеспечивающие безопасность в достаточной мере. В результате почти в свободном доступе находятся около 14 млн медицинских досье в США, в том числе более сотни тысяч рентгеновских снимков и других изображений.

Проблема с конфиденциальностью восходит к переходу медиков на цифровые технологии. Те времена, когда пленочные рентгеновские снимки отображались на флуоресцентных световых табло, уже в прошлом. Сегодня изображения могут быть мгновенно загружены на серверы и просмотрены через Интернет врачами в их кабинетах.

Применяя новшество, поначалу мало думали о безопасности. Но теперь требования строги: информация о пациенте должна быть защищена от несанкционированного доступа. Для индустрии медицинской визуализации установлены нормы безопасности, и они должны соблюдаться.