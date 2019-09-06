Колония за митинг

Тверской суд Москвы лишил свободы еще одного гражданского активиста: Константин Котов приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий по т.н. "дадинской" статье Уголовного кодекса, которая появилась в 2014 году и впервые по ней осудили активиста Ильдара Дадина.

Котов отказался признать свою вину. Он заявил, что участие в мирных акциях — не преступление.

Адвокат Мария Эйсмонт обещает обжаловать решение суда. "Нам отказали в ключевых доказательствах полной невиновности Котова, очевидной и так, но тут уже совсем доказанной, а именно в видеозаписях тех событий, участие в которых ему инкриминируется", — говорит адвокат.

Из Москвы передает корреспондент Euronews Галина Полонская:

“После оглашения приговора Константину Котову, те, кто пришел поддержать его в здании суда, отказывались расходиться. Они оставались на улице, требуя освободить Константина”.

Котов стал уже пятым осужденным участником летних акций протеста по т.н. "московскому делу". Остальные были признаны виновными в применении насилия в отношении полицейских и также приговорены к лишению свободы.

Правозащитник Олег Орлов ("Мемориал") говорит: "Все люди, которые были привлечены к уголовной ответственности и, так или иначе, были лишены свободы за участие в протестах, являются политзаключенными, поскольку власть преследует их по политическим мотивам и в отношении них грубейшим образом нарушаются нормы права".

Митинги под лозунгом "За честные выборы" стали самими массовыми в Москве за последние годы. Поводом для выступлений послужил тот факт, что десятки кандидатов на выборы в Мосгордуму получили отказ — подписи в их поддержку были признаны недействительными.

Сергей Менжерицкий, партия "Яблоко": "Такого не было никогда, чтобы у всех оппозиционных кандидатов одновременно были неправильные подписи, у самых популярных кандидатов. Просто выжигается политического поле".

Но власти с таким утверждением не согласны. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью телеканалу Euronews заявила:

"Когда говорят, что оппозицию не пустили на выборы — это неправда! Примерно половина из этой группы допущена и будет участвовать в выборах. Что касается остальных, при всем нашем желании, а мы очень тщательно рассматривали документ, мы хотели зарегистрировать, но, к сожалению, там был целый ряд нарушений закона, который не позволил нам это сделать".

Выборы в Московскую городскую думу состоятся воскресенье. В окончательный список кандидатов вошли 225 человек.