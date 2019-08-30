Восточная Германия готовится к выборам

Прошло почти 30 лет с момента падения Берлинской стены, но в восточно-германских землях Бранденбург и Саксония воссоединение Германии – тема, которую до сих пор часто поднимают.

В обеих землях 1 сентября пройдут выборы. Представители правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявляют, что именно АдГ стала защитником мирной революции 1989 года, добавляя при этом, что сегодняшняя Германия столь же недемократична, как и восточно-германская диктатура в прошлом.

Андреас Кальбиц, лидер АдГ в Бранденбурге

"Вы должны быть осторожны, когда говорите с соседями, коллегами, детьми, потому что они могут повторить то, что вы сказали в детском саду. Многие люди, помнящие жизнь в ГДР, говорят, что сейчас все так же плохо".

Отсылка к 1989, кажется, работает. "Альтернатива для Германии" может стать самой большой партией по итогам выборов в обеих землях. Играет свою роль и разочаровании со стороны некоторых людей. Они не чувствуют, что жизнь стала лучше после объединения Германии.

Феликс Ресел, политолог

"После демонстраций 1989 года многие люди возлагали большие надежды на воссоединение. Они собирались жить при капитализме и добиваться того же и уровня жизни, что на Западе. Вместо этого они получили массовую безработицу и сокращение численности населения"

Лидеры протеста 1989 года возмущены тем, что "Альтернатива для Германии" объявляет события того времени своей заслугой.

Гизела Калленбах, одна из лидеров революции 1989 года

"Я хотела бы спросить избирателей АдГ, сколько из них вышли на улицы в 1989 году, когда протестовать было действительно опасно? И сколько из них только что запрыгнули на подножку?"

Йона Каллгрен, Euronews

"В Германии политика и история часто связаны. И падение берлинской стены – один из примеров. То, что сейчас происходит в Саксонии и Бранденбурге – это не что иное, как борьба за историю этой страны. 1 сентября мы узнаем, какая сторона выиграет эту битву"