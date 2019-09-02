Выборы в ландтаги: правые популисты укрепили позиции

Опубликованы официальные результаты выборов в ландтаги - местные парламенты - в двух федеральных землях Германии.

В земле Бранденбург при существенных потерях - минус свыше 5 % голосов избирателей все же победили социал-демократы, они сумели набрать чуть больше 26 %, а в Саксонии - консерваторы из ХДС стали первыми с 32,5 % голосов, потеряв более 7 % тех, кто голосовал за них раньше.

В обеих землях правая "Альтернатива для Германии" заняла второе место, набрав в Бранденбурге 23,5 % процента, а в Саксонии - 27,5 %.

Результаты политических оппонентов ведущий кандидат от СДПГ Михаэль Кретшмер комментировать е стал, заявив следующее: "Мы сумели, мы сделали это! И это наша открытка всем из Саксонии. Вот что сказали избиратели - они проголосовали за движение вперед, за дружбу. Вот кто победил в Саксонии. Спасибо!"

"Альтернатива для Германии" стала второй политической силой, увеличив свой электорат практически в три раза, перетянув на свою сторону в том числе и тех, кто раньше не голосовал вовсе.

По словам ведущего кандидата от АдГ на выборах в земельный парламент Саксонии Йорга Урбана, "нынешний день, без сомнения, войдет в историю; наша молодая партия, которой всего 6 лет, сумела существенно потеснить позиции традиционного политического истеблишмента".

Со стороны социал-демократов в земле Бранденбург уже дали понять, что правящую коалицию с АдГ они формировать не будут, и фракции правых популистов в ландтаге уготована роль оппозиции.

Что, в свою очередь, не помешало Андреасу Калбитцу, ведущему кандидату от "Альтернативы для Германии" в земле Бранденбург, заявить следующее: "Мы пришли, чтобы остаться. Немецкая политика сегодня возможна только с нашим участием".

АдГ, как сообщается, забрав электорат почти у всех партий, усложнит формирование правящей коалиции в обеих федеральных землях - и в Бранденбурге, и в Саксонии для правительства большинства придется договариваться трем партиям, а не двум, как было пять лет назад.