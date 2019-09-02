Успех АдГ в Бранденбурге: что дальше?

Корреспондент Euronews Джессика Зальц передаёт из Потсдама:

"Выборы в Саксонии и здесь, в Бранденбурге оказались особенно успешными для партии Альтернатива для Германии: она добилась самых высоких результатов в своей истории, а Берлин таким образом получил чёткое предупреждение. AдГ исключена из переговоров по созданию коалиции, и на данный момент пока неясно, как будет формироваться правительство обеих федеральных земель. Ни Социал-демократическая партия Германии, ни Левая партия здесь, в Бранденбурге, отныне не располагают большинством для управления землёй. Глава Партии зелёных Клеменс Рошток сказал мне в преддверии выборов, что он готов к переговорам по созданию коалиции, но лишь в том случае, если другие стороны серьезно отнесутся к проблеме климата".