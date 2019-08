Жесткая посадка в Жуковском: "Летчики не совершили ни одной ошибки"

View this post on Instagram

Командиром воздушного судна рейса U6178 был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин. Именно благодаря их профессионализму, выдержке и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Дамиру Юсупову – 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация. Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов. Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина. ______________________________________ ⠀ При взлете самолета, выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Произошёл отказ силовых установок. Борт совершил вынужденную посадку. ⠀ Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. В салоне находилось 226 пассажиров, при посадке никто не пострадал, пассажиры эвакуированы и в настоящий момент находятся в терминале аэропорта. Пассажиры на время задержки рейса обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов. ДШ