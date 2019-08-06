Дым в салоне самолёта

Воздушное судно британской авиакомпании British Airways совершило экстренную посадку в испанской Валенсии из-за сильного задымления в салоне.

После приземления лайнера A321, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Хитроу, 200 пассажиров были эвакуированы при помощи надувного аварийного трапа.

Очевидцы утверждают, что самолет находился в дыму около 10 минут, при этом пассажирам не предлагали воспользоваться кислородными масками.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, по меньшей мере трое были госпитализированы, сообщает британское издание Mirror. Другим пассажирам, получившим ссадины, оказали помощь прямо в аэропорту.

О причинах задымления пока ничего не известно.