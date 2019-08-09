Сахарова vs Парк Горького: станет ли Москва местом рэп-баттла властей и оппозиции?

В эти выходные Москва может стать полем для рэп-баттла. В субботу оппозиция выйдет на новую - на этот раз разрешенную - акцию протеста, на которой выступят Юрий Дудь, IC3peak и прочие молодежные кумиры. Мэрия ответит организованным в последнюю минуту фестивалем Meat and Beat в Парке Горького, к которому привлечена "тяжелая артиллерия" в виде Полины Гагариной и Егора Крида.

"У них (приглашенных на митинг - прим.) есть гражданская позиция, они тоже хотят ее высказать, - сказал Euronews один из организаторов мероприятия Петр Верзилов. - И людям интересно ее услышать, это одни из самых популярных людей в России, у них очень много сторонников и поклонников".

Организаторы фестиваля Meat and Beat не подтверждают его связь с протестами, обещая посетителям бесплатные концерты "в режиме нон-стоп целых восемь часов". Ранее сообщалось, что несколько выступающих отказались от участия в фестивале.

Популярная певица Манижа опубликовала в своем аккаунте Instagram сообщение, что не собирается выступать в Парке Горького. "Не ищите в этом какого-то подтекста. Я музыкант и музыка нужна, чтобы объединять людей вне расовых, гендерных, религиозных и политических убеждений", - написала она. Пост впоследствии был удален, а один из членов команды певицы сообщил Euronews, что отмена выступления была связана исключительно с техническими сложностями площадки.

Похожая ситуация произошла на прошлой неделе, когда незадолго до акции оппозиции 3 августа городская администрация объявила о проведении в Парке Горького музыкального фестиваля "Шашлык.Live". Тогда организаторы извинились перед посетителями за замены, которые произошли в составе участников музыкальной программы фестиваля. По утверждению мэрии, акция собрала 300 тысяч участников.

Верзилов считает, что при помощи популярных мероприятий власти пытаются отвлечь протестующих. "Это неуклюжий панический жест со стороны мэрии, они понимают, что митинг - мероприятие крайне популярное, мы на него позвали самых известных в интернет-пространстве людей сегодня. Конечно, они пытаются предпринять хоть какие-то панические последние меры, чтобы предложить людям что-то альтернативное", - сказал он.

По словам главного редактора Carnegie.ru Александра Баунова, организация неожиданных мероприятий и протесты безусловно связаны, хотя шанс перехватить оппозиционную публику невелик. "Надо понимать, что протестующие - сравнительно небольшая часть горожан, - сказал он. - Когда власти организовывают параллельный фестиваль, они не столько хотят отвлечь людей, которые идут на протест, сколько показать, что не на протест приходит гораздо больше".

Звезды поддерживают не политиков, а обычных граждан

Митинги в поддержку кандидатов, не допущенных на выборы, длятся уже месяц. Многие из них, включая Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и Илью Яшина находятся под административным арестом за призывы к акциям протеста. Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в СИЗО.

Во время последних несанкционированных акций протеста полиция жестко задержала сотни людей, против некоторых задержанных, оппозиционных активистов и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией возбудили уголовные дела.

По словам Баунова, именно задержания и уголовные дела, а не недопуск политиков до выборов стали причиной участия звезд в акциях протеста. "Их мотивация связана с тем, что мирные граждане пострадали 27 июля и потом 3 августа. Они считают, что пострадавших надо вырвать из рук государства, правоохранительной системы, а также заявить о своем праве мирно собираться в Москве в любом месте, а не только там, где это разрешают", - сказал он.

"Задача фестиваля - деморализовать и демотивировать"

Идея проведения альтернативных мероприятий для достижения политических целей не нова. По мнению Баунова их задача - отвлечь людей и деморализовать оппонентов. "Фестивали адресованы протестующим и колеблющимся. Они должны быть деморализованы и демотивированы тем фактом, что, во-первых, в этих концертах участвуют серьезные музыканты, а, во вторых, на эти концерты пришло много людей", - сказал политолог.

Оппозиция сравнивает городские мероприятия с показательными демонстрациями, которые власти устраивают вслед успешным акциям протеста. Так, в 2014 г. был организован многотысячный митинг-концерт в поддержку присоединения Крыма, последовавший за маршем оппозиции против аннексии полуострова.

Баунов считает, что ситуация вокруг выборов в Мосгордуму в корне отличается от крымских митингов, которые собирались "при помощи административного ресурса". "Сергей Собянин не политик, а менеджер, - сказал политолог. - Поэтому он не устраивает никаких альтернативных митингов, это именно концерты и фестивали. Это совсем другое: в Парк Горького на шашлык и на музыку приходят действительно те, кто хотят шашлыка и музыки".

"Когда в советское время праздновали Пасху, одновременно по телевизору показывали какой-нибудь хороший иностранный фильм или концерт. Задача была отвлечь людей от мысли выйти и посмотреть на крестный ход. Это то же самое. Ничего политического в Парке Горького происходить не будет: никого туда свозить не будут, никаких лозунгов не будет. Будет аполитичная альтернатива", - добавил он.