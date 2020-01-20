В Москве прошел антифашистский марш памяти

В понедельник стало известно, что на трех задержанных на антифашистском марше в Москве были составлены протоколы за, как сообщается, нарушение "темы мероприятия".

По сообщениям ОВД-Инфо, во время марша задержали 8 человел AP Photo, all rights reserved Evgeny Feldman

Марш в российской столице проводится ежегодно в день убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.

На манифестации , по сведениям "Белого счетчика" в этот раз были около полутора тысяч человек.

Нынешний марш прошел под лозунгами протеста против политических репрессий и пыток.

По словам одного из организаторов марша Кирилла Медведева, "люди пришли почтить память Анастасии и Станислава, а с другой стороны, они пришли выразить свой протест против политических репрессий, пыток, неправосудных приговоров, против действий власти".

Бабурову убили в момент, когда она пыталась оказать помощь Маркелову, в которого стреляли в упор.

Маркелов был известен тем, что представлял в суде жертв военных преступлений.

Участники марша считают, что пока о Маркелове и Бабуровой помнят, их дело живо.

Об этом - Павел Кудюкин, историк и политический активист: "Конечно, от того, что мы тут походим, ничего не изменится, но мы должны понимать, что борьба за права идет каждый день, и это мероприятие - одна из форм оппонирования власти".

Подозреваемых в убийстве Никиту Тихонова и Евгению Хасис суд присяжных признал виновными, Тихонов отбывает пожизненное заключение, Хасис приговорили к 18 годам тюрьмы.