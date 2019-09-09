Клип Тимати и Гуфа "Москва" набрал миллион дизлайков на Youtube

Клип рэперов Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города, стал самым "нелюбимым" у пользователей русскоязычного сегмента Youtube. За два дня видео, которое посмотрели более трех миллионов человек, собрало миллион дизлайков и всего 64 тысячи лайков.

Ранее такого "успеха" не добивалась ни одна публикация хостинга на русском языке. Предыдущий рекорд в 674 тысячи дизлайков принадлежал клипу Face "Я роняю Запад": "Москва" также попала в топ-50 "нелюбимых" видео Youtube по всему миру.

"В пятом поколении коренной москвич не хожу на митинги и не втираю дичь", - поет Тимати, предлагая "хлопнуть бургер за Собянина" на Арбате. Клип представляет из себя нарезку видов московских достопримечательностей. Песня, в частности, описывает российскую столицу как соответствующую "мировым стандартам" "квинтэссенцию интеллигентов и джамшутов" и "тот самый город, что не проводит гей-парады".

Клип раскритиковали за политический подтекст. "Мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не "переобуваюсь" на потребу толпы", - ответил Тимати на критику, добавив, что "половина людей, которые ходят на митинги, получают деньги". Гуф назвал песню простым "желанием поздравить свой город".

Обновление: После того, как видео набрало около 1,5 миллиона дизлайков ко вторнику 10 сентября владелец канала Youtube скрыл его при помощи настроек приватности.