Москва: протесты и аресты

Около тысячи человек были задержаны полицией в ходе акции за свободные выборы в Москве 3 августа. К вечеру воскресенья почти все люди отпущены.

Среди задержанных оказалась Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком наравне с рядом других оппозиционных кандидатов отказался допустить к участию в выборах в столичную думу. Суд признал Соболь виновной в нарушении закона о митингах и назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей.

В то же время правоохранительные органы завели несколько новых уголовных дел, в частности, по статье о возбуждении ненависти в отношении одного из блогеров Владислава Синицу (в сети Макс Стеклов), который написал в "Твиттере" двусмысленный пост (сейчас удален) о возможных последствиях для детей силовиков, разгоняющих протесты.

Для мэрии Москвы состоявшаяся 3 августа акция была незаконной, поскольку оппозиция не смогла согласовать место и время ее проведения с властями. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал организаторов за то, что, по его словам, они "втягивают людей в массовые беспорядки".

Однако лидеры протестного движения наоборот настаивают на том, что недопуск многих оппозиционных кандидатов на предстоящие выборы в Московскую думу говорит о глубоком политическом кризисе и нежелании властей идти на диалог с оппонентами. Кстати, одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходили в целом ряде других городов России.