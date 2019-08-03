Второе Болотное дело: репрессии или правопорядок? | #Куб

Преступление и наказание или мирный протест и репрессии? На выступления оппозиции в Москве власти ответили уголовным делом, которое сравнивают с Болотным. Мэрия заявляет о беспорядках, активисты — о политическом насилии. Что на самом деле произошло в Москве — разбираемся в «Кубе».

«Не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — так столичный градоначальник Сергей Собянин в интервью ТВЦ говорил о протестных выступлениях 27 июля. Он заявил, что оппозиция готовила штурм мэрии. Хотя, по крайней мере, публично лидеры движения ни призывали ни к штурму, ни к беспорядкам, — Следственный Комитет выделил более 80 следователей на объединённое уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. Похожим образом когда-то развивалось «Болотное дело» после акции 6 мая 2012. Его фигурантами стали несколько десятков человек.

Массовые беспорядки, как сказано в уголовном кодексе, сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и отравляющих веществ. В оппозиционных кругах подчеркивают, что ничего подобного в Москве 27 июля не происходило.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что некие «неустановленные лица» заранее планировали беспорядки с «вооруженным сопротивлением». Государственные СМИ в редких упоминаниях о московских событиях обвиняли протестующих в провокациях и насилии, а ТАСС сообщал, что они атаковали Росгвардию взрывпакетами. Очевидцы это, впрочем, опровергают.

Сообщение ТАСС критики оппозиции использовали как одно из подтверждений версии об агрессивной толпе протестующих, избивавших Росгвардейцев и пытавшихся разгромить город.

Первые фигуранты дела 27 июля арестованы, им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Это ожидаемо и справедливо, — полагает журналист Владимир Соловьёв, приводя в пример историю одного из фигурантов дела Кирилла Жукова и призывая россиян вспомнить об американском опыте (в представлениях Соловьёва).

Арестованные, по мнению следствия, в разной степени были вовлечены в беспорядки. Один из них, волонтёр штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, как уверяет защита, толком не успел поучаствовать в акции 27 июля — он весь день был в суде и только вечером приехал на Трубную площадь. Тем не менее, ему предъявлены обвинения в участии в беспорядках.

Моего хорошего знакомого Алексея Миняйло, талантливого предпринимателя, сочинителя и выдумщика самых разных полезных... Publiée par Павел Каныгин sur Jeudi 1 août 2019

Театральный режиссёр Константин Богомолов возложил ответственность за происходящее на оппозиционных политиков, которые называют акции вроде выступлений 27 июля просто прогулкой. «Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли»... изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним — пококетничать, другим — побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек присядут», — пишет Богомолов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров раскритиковал протестующих, которые, по его мнению, вредят Москве и москвичам, устраивают беспорядки и мешают жить другим.

В прошлую субботу многие рестораны и кафе, расположенные в центре Москвы, недосчитались выручки из-за несогласованного... Publiée par Igor Bukharov sur Mercredi 31 juillet 2019

Большинство участников опросов Euronews в социальных сетях в первые часы голосования отметили, что не верят в заявления о беспорядках 27 июля. А чему верите вы? Это преступление и наказание или мирный протест и репрессии? Голосуйте, объясняйте свою позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом».