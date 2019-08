Второе Болотное дело: репрессии или правопорядок? | #Куб

View this post on Instagram

Я видел протестные акции сильно издалека. Верю в то, что были жёсткие действия полиции. Читал о причинах протестов и считаю, что, если по мнению кандидатов совершается несправедливость, они должны бороться за свои права. Но нельзя вести людей на несогласованные акции, и кокетливо при этом писать «пошли гулять по нашему городу!». Кокетливое бунтарство: берём булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведём археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств - присядут. И никто их не защитит. Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. И тогда уж, если хотят платить эту цену - пусть. Дело каждого. Мне не нравится закон о митингах. Но мне в равной степени не нравится, что людей призывают идти туда, где они получат сроки, и называют это прогулками. И там и там - голова в песок.