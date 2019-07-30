Участников протестов в Москве обвинили в беспорядках

Противостояние полиции и протестующих в центре Москвы 27 июля легло в основу уже нескольких уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках. Об этом объявило столичное управление Следственного комитета. В ведомстве обвиняют участников акции в грубом нарушении общественного порядка, применении насилия к силовикам и перекрытии движения на Садовом кольце. Фигурантам дела о беспорядках будет грозить до 15 лет тюрьмы.

«Массовыми беспорядками» протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму назвал мэр Москвы Сергей Собянин. В интервью ТВЦ он поблагодарил полицейских и бойцов Росгвардии за применение силы к протестующим:

«Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. И я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии, они выполняли свой долг».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека тем временем выразило озабоченность в связи с «чрезмерным применением силы» при разгоне демонстрантов в Москве.

Мы призываем российские власти разрешить людям проводить мирные собрания без каких-либо ограничений, кроме тех, что допускаются международными положениями о правах человека. При работе с толпой в России, как и везде, применение силы всегда должно быть пропорционально угрозам, если таковые существуют, и допускается лишь в крайнем случае, — это фундаментальный принцип работы полиции. Руперт Колвилл представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выражает озабоченность в связи с сообщениями о нарушении прав задержанных в Москве: они должны иметь возможность связаться с семьями, адвокатами, к ним должны относиться с уважением, им должны предоставить в случае необходимости медицинскую помощь. В Комиссариате отметили, что вопросы вызывает и сам отказ в регистрации десятков независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, который спровоцировал массовые протесты.