Пуэрто-Рико танцует. Губернатор Рикардо Росселло пообещал покинуть свой пост 2 августа. Этой отставки добивались манифестанты, которых возмутили оскорбительные высказывания политика о женщинах, людях, страдающих избыточным весом, и представителях ЛГБТ-сообщества. В течение 12 дней на улицы столицы Сан Хуана выходили до 500 тысяч человек. Недовольство пуэрториканцев местные власти выросло на фоне недавних арестов двух чиновников, которых обвинили в хищении миллионов долларов из федерального бюджета. Последней каплей стала публикация скандальной переписки губернатора со своими помощниками.