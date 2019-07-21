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Украина

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На украинских выборах побеждает "Слуга народа" - экзитпол

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 Андрей Позняков 
На украинских выборах побеждает "Слуга народа" - экзитпол
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REUTERS/Valentyn Ogirenko (архив)
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На досрочных парламентских выборах на Украине лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют первые результаты экзитполов, опубликованные после завершения голосования. По данным проекта «Национальный экзитпол», «Слуга народа» может получить по итогам выборов более 43% голосов.

Publiée par Національний екзит-пол National Exit Poll sur Dimanche 21 juillet 2019

На втором месте блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», чьи сторонники называют войну в Донбассе «гражданской» и обвиняют власти в дискриминации русскоязычных украинцев. По данным «Национального экзитпола», за него проголосовали более 11% избирателей.

Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (около 9%), — и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (более 7%). Помимо них в Верховную Раду, по данным «Национального экзитпола», проходит ещё партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос», которую называли наиболее вероятным партнёром «Слуги народа» по коалиции.

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