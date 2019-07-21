На украинских выборах побеждает "Слуга народа" - экзитпол

На досрочных парламентских выборах на Украине лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют первые результаты экзитполов, опубликованные после завершения голосования. По данным проекта «Национальный экзитпол», «Слуга народа» может получить по итогам выборов более 43% голосов.

На втором месте блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», чьи сторонники называют войну в Донбассе «гражданской» и обвиняют власти в дискриминации русскоязычных украинцев. По данным «Национального экзитпола», за него проголосовали более 11% избирателей.

Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (около 9%), — и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (более 7%). Помимо них в Верховную Раду, по данным «Национального экзитпола», проходит ещё партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос», которую называли наиболее вероятным партнёром «Слуги народа» по коалиции.