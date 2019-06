От ПАСЕ до Крыма: кому поможет возвращение России в Страсбург? | #Куб

View this post on Instagram

Хочу поддержать и пожелать победы нашей российской делегации в ПАСЕ. Возобновление полноценного межпарламентского диалога - это возможность доносить до западных коллег позицию нашей страны, с которой необходимо считаться. Весь раздор начался с государственного переворота на Украине и последующих событий в Крыму. Как известно, громче всех кричит сам вор. Так вот, сегодня под недипломатичные визги истеричек из украинской делегации будет принято решение, после которого начнётся новый этап существования старейшей на континенте международной политической организации. Оправдает своё существование или нет - увидим. А своим коллегам пожелаю сил, терпения и победы! Зарубежным коллегам - политической самостоятельности и зрелости!