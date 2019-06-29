От ПАСЕ до Крыма: кому поможет возвращение России в Страсбург? | #Куб

Российские депутаты вернулись в ПАСЕ, вопреки протестам Украины и ряда других стран. Сторонники резолюции объясняют, что это нужно для защиты прав человека в России. Политики и в Москве, и в Киеве говорят, что это путь к признанию Крыма российским и отказу от санкций. Что происходит в ПАСЕ и кому это поможет?

Парламентская ассамблея Совета Европы признаёт ухудшение ситуации с демократией, верховенством закона и правами человека в России, но не хочет рвать связи с Москвой. Об этом говорится в резолюции о восстановлении статуса российской делегации. Авторы документа отмечают, что «Парламентская ассамблея представляет собой важнейшую общеевропейскую платформу, где политический диалог по обязательствам России может проходить с участием всех заинтересованных сторон, а российскую делегацию можно призвать к ответу».

«Да пошли вы!»

«Это хорошая новость для российского гражданского общества» — сказано в заявлении от имени главы МИД Германии Хайко Мааса.

Политик и в прошлом один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров ответил на это: «От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за рубежом: да пошли вы! Попытки умиротворить диктатора и поощрение агрессии сделают только хуже».

О пользе межпарламентского диалога пишет депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По её словам, «это возможность доносить до западных коллег позицию России, с которой необходимо считаться».

Демарш

После восстановления статуса России в ПАСЕ представители семи стран объявили об отказе участвовать в работе Ассамблеи. В их совместном заявлении сказано, что возвращение россиян «посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению иностранных граждан, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе».

Ну що, йде епоха. Парламентська асамблея Ради Європи запустила свій Ctrl+Alt+Delete. Російській делегації дозволили... Publiée par Pavlo Klimkin sur Mardi 25 juin 2019

Крымские депутаты поедут в Страсбург

Глава МИД Украины Павел Климкин отмечает, что за возвращением россиян в ПАСЕ скрывается масштабная проблема. По его словам, это толчок к созданию «новой нормальности» в отношениях с Россией. «За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков».

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, произошедшее в Страсбурге свидетельствует о том, что Киеву надо пересмотреть свои подходы к международным делам.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, в свою очередь, назвал возвращение России в ПАСЕ цитата «первым шагом к тому, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

О «первом знаковом шаге к признанию Крыма российским» в эфире государственного телевидения говорил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а руководитель российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой пообещал, что в Страсбург поедут крымские депутаты.

Признание Крыма или права человека?

Ведёт ли возвращение российской делегации в ПАСЕ к международному признанию Крыма российским? Мнения участников опросов Euronews в социальных сетях в первые часы голосования разделились примерно поровну. А что думаете вы?

И поможет ли присутствие российских депутатов в ПАСЕ борьбе за права человека в России?