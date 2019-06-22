Политический кризис в Грузии: кто кого спровоцировал? | #Куб

Депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии и начался политический кризис. Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы под антироссийскими лозунгами и с требованием досрочных выборов.
Массовыми акциями протеста, столкновениями с полицией, попытками штурма парламента и громкими отставками обернулось открытие сессии Межпарламентской Ассамблеи православия. Председательствовал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, глава думского комитета по религиозным объединениям. Он оказался в кресле спикера — и это вызвало скандал: протестующие называют Гаврилова активным участником грузино-абхазского конфликта.
Грузинский журналист Зураб Читая объясняет, что это был, цитата, плевок всем грузинам в лицо и в душу. «Мы не планируем утереться, испугаться и замолчать, — пишет он. Мы планируем добиться отставки правительства, наказания виновных в неоправданном насилии со стороны властей и досрочных выборов. И добьемся. Но мы НЕ ПЛАНИРУЕМ, — подчёркивает Читая, — бороться против любого русского».
Тем не менее aнтироссийские лозунги и оскорбления в адрес президента РФ в Москве восприняли как доказательство русофобского характера этих выступлений. Депутат Сергей Гаврилов, который оказался в центре скандала, обвиняет грузинскую оппозицию в провокации, направленной как против действующей власти в Грузии, так и против России. Рассказы о его участии в Абхазском конфликте он называет фейком.
С похожей позицией выступают в российском МИДе, а официальный представитель ведомства Мария Захарова полагает, что грузинские политики своими действиями губят идею восстановления территориальной целостности.
Провокацией скандал с депутатами Госдумы называет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, — но винит она Москву. После начала уличных протестов в её «Фейсбуке» появились такие слова: «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня опаснее , чем открытая агрессия. Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое испытанное оружие».
Так кто кого провоцировал? Можно ли назвать массовые протесты и столкновения с полицией адекватной реакцией на появление российского депутата в кресле спикера грузинского парламента? Голосуйте, объясняйте свою позицию и следите за «Кубом»!