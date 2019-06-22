Политический кризис в Грузии: кто кого спровоцировал? | #Куб

Депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии и начался политический кризис. Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы под антироссийскими лозунгами и с требованием досрочных выборов.

Массовыми акциями протеста, столкновениями с полицией, попытками штурма парламента и громкими отставками обернулось открытие сессии Межпарламентской Ассамблеи православия. Председательствовал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, глава думского комитета по религиозным объединениям. Он оказался в кресле спикера — и это вызвало скандал: протестующие называют Гаврилова активным участником грузино-абхазского конфликта.

Грузинский журналист Зураб Читая объясняет, что это был, цитата, плевок всем грузинам в лицо и в душу. «Мы не планируем утереться, испугаться и замолчать, — пишет он. Мы планируем добиться отставки правительства, наказания виновных в неоправданном насилии со стороны властей и досрочных выборов. И добьемся. Но мы НЕ ПЛАНИРУЕМ, — подчёркивает Читая, — бороться против любого русского».

Тем не менее aнтироссийские лозунги и оскорбления в адрес президента РФ в Москве восприняли как доказательство русофобского характера этих выступлений. Депутат Сергей Гаврилов, который оказался в центре скандала, обвиняет грузинскую оппозицию в провокации, направленной как против действующей власти в Грузии, так и против России. Рассказы о его участии в Абхазском конфликте он называет фейком.

Никогда в жизни я не участвовал в боевых действиях. После объявления независимости я не бывал в Абхазии, но не вижу в такой поездке ничего зазорного. Это искусственный повод разжечь антироссийскую истерию, но это ударит и по европейскому имиджу Грузии и по её способности быть партнёром по международным проектам Сергей Гаврилов депутат Госдумы

С похожей позицией выступают в российском МИДе, а официальный представитель ведомства Мария Захарова полагает, что грузинские политики своими действиями губят идею восстановления территориальной целостности.

Песня безумству Много можно сказать и уже сказано про события в Тбилиси. Провокация радикалов, борьба за власть... Publiée par Maria Zakharova sur Vendredi 21 juin 2019

Провокацией скандал с депутатами Госдумы называет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, — но винит она Москву. После начала уличных протестов в её «Фейсбуке» появились такие слова: «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня опаснее , чем открытая агрессия. Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое испытанное оружие».

საზოგადოებას მოვუწოდებ სიმშვიდისკენ. ძალიან დიდი დანაშაული იყო რაც დღეს მოხდა, ქვეყნის და მისი ღირსების შემლახველი... Publiée par Salome Zourabichvili sur Jeudi 20 juin 2019

Так кто кого провоцировал? Можно ли назвать массовые протесты и столкновения с полицией адекватной реакцией на появление российского депутата в кресле спикера грузинского парламента? Голосуйте, объясняйте свою позицию и следите за «Кубом»!