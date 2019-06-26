Европа: неравенство доходов

Европа переосмысляет себя: так, майские выборы в Европарламент продемонстрировали максимальную явку за два последних десятилетия: к урнам в этому году пришли свыше 50% избирателей против 42% на выборах в 2014 году. Прогнозируемого прорыва популистов на выборах не состоялось, однако их позиции по-прежнему сильны. Аналитики связывают это, в числе прочего, с неравномерным распределением доходов. Они указывают: в целом по 28 странам ЕС картина схожая. 20% самых обеспеченных граждан получают примерно треть совокупного дохода. При этом 20% самых малообеспеченных жителей получают лишь его десятую часть - разрыв огромен!

Статистика по неравномерному распределению доходов доступна за 2017 год: именно тогда экономический рост в Европе достиг своего пика. Рост составил 2,4% - самый высокий темп за десятилетие. Он ожидаемо снизился в последующий период: в 2018 году ЕС продемонстрировал почти двухпроцентный рост, в этом году он замедлится до 1,4%, а в следующем, обещают наблюдатели, показатель вырастет на две десятых процентного пункта.

Европейская комиссия предложила проект бюджет на 2020 год в размере 168 миллиардов евро. Задача - поддержать устойчивое прогрессивное развитие экономики. Пятая часть от годового бюджета пойдет на решение проблем, связанных с изменением климата. Это созвучно взятым Европой обязательствам: тратить 20% долгосрочного бюджета ЕС на климат и смежные вопросы.