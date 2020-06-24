ЕС поддержал инвалидов Законом о равном доступе

После десяти лет переговоров Европейский Союз наконец утвердил так называемый Закон о доступности.pdf), создав единый правовой фундамент для стран-членов в плане обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями. О чем именно в нем идет речь?

Равенство на бумаге и в жизни

Доступность - необходимое условие для обеспечения равноправия всех членов общества на рабочем месте, в системе образования, секторе услуг и в других сферах жизни. Люди с инвалидностью должны иметь возможность свободно работать, передвигаться и делать покупки наряду со здоровыми гражданами.

В настоящее время в ЕС проживает 120 миллионов таких людей, их число растет по мере старения населения. До недавнего времени страны-члены опирались на национальные законы о недискриминации инвалидов. Сегодня в ЕС появился общеевропейский Закон о доступности. Он разработан для обеспечения равного доступа всем членам общества к продуктам, услугам и возможностям.

Закон призван нивелировать слабые места национальных директив на этот счет.

Новый документ касается: доступа к средствам связи, автоматам по продаже билетов, телевизионному контенту, банковским услугам. В нем также идет речь об электронных книгах и онлайн- коммерции в интересах людей с ограниченными возможностями. Страны-члены должны ввести новую директиву в национальные законодательства к 2022 году.

Организации по правам людей с ограниченными возможностями назвали принятие Закона о доступности историческим шагом. Однако путь от текста к практическому воплощению может быть не быстрым, отметили наши собеседники в Польше, Германии и Бельгии.

Варшава: награда за комфорт

Варшава, восьмой по величине город Европы была восстановлен после второй мировой войны без учета интересов людей с инвалидностью. В последние десятилетия ситуация начала меняться к лучшему.

Конрад - программист. Слабовидящий мужчина говорит об улучшении доступности общественного транспорта в польской столице: "Возьмите метро или трамваи, вокруг остановок сделали удобную разметку. Безопасность - первое и главное преимущество таких решений. В городе стало больше светофоров со звуковым сигналом. Возможность свободного передвижения заметно приближает мое качество жизни к качеству жизни обычного гражданина".

С Конрадом согласна Катаржина, внештатный переводчик и блогер. По словам женщины, доступность инфраструктуры - синоним активного образа жизни.

"Мне проще соглашаться на рабочие предложения в тех местах, куда у меня открыт доступ, - подтверждает Катаржина. - С удобной инфраструктурой я могу вести более подвижный образ жизни - как активист, коуч и просто человек. К примеру, я могу встречаться с друзьями, где угодно".

Конрад приглашает нас домой. Благодаря специальной программе считывания текста с экрана монитора мужчина независим: он сам совершает покупки, решает административные вопросы, управляет своими финансами.

"Эти специальные онлайн - экосистемы, удобные административные платформы позволяют выполнять независимо большую часть, а может, и все дела, связанные с повседневной жизнью. И это действительно большой прогресс".

Обеспечение доступности требует от города значительных расходов. Адаптирование к потребностям инвалидов транспорта, общественных заведений, культурной сферы стоит миллионы злотых в год.

Впереди - немело работы. За уже проделанный в этом направлении путь Варшава получила премию Access City Award.

Павел Рабей, заместитель мэра Варшавы, отмечает: "Награда - результат трех десятилетий напряженной работы. Все новое, что строится сегодня в Варшаве, должно соответствовать стандартам доступности, то есть быть устроено так, чтобы не возникало препятствий.

Мы хотим, чтобы Варшава была городом для всех, это относится и к людям с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы они могли в полной мере использовать потенциал, создаваемый в столице".

Хорошо, но мало

В Брюсселе принятие закона приветствует Надя Хадад, член Исполнительного совета Европейского форума инвалидов, который занимается защитой прав людей с ограниченными возможностями.

Надя страдает от параличей, она - инженер по профессии. Она считает, что Закон - лишь первый шаг на пути обеспечения настоящего комфорта инвалидам: "Закон, который был принят в ЕС, многое предусмотрел для цифрового рынка и цифровых слуг. А вот изменений, касающихся реальной предметной сферы - транспорта, банкоматов, общественных заведений - по-прежнему, к сожалению, недостаточно. Вы не чувствуете большого прогресса, ведь значительная часть инфраструктуры недоступна. Я не могу сесть в метро сама, когда захочу. Для этого в столице мне нужны два помощника: они подвозят меня к пандусу, чтобы я могла спуститься, едут со мной до нужной мне станции , а затем помогают мне подняться по пандусу".

Политика и здоровье

Следующая остановка - Ганновер. Там живет первая и единственная женщина с ограниченными возможностями, избранная в Ервопарламент.

Катрин Лангензипен рассказывает: "Сегодня людям с инвалидностью трудно найти возможности трудоустройства. Часто компании предпочитают выплатить компенсации, даже штрафы, чем принять на работу или стажировку инвалида.... Меня смущает ситуация, когда богатая промышленная страна, такая как Германия, заявляет о нехватке квалифицированных работников, говорит о проблемах то тут, то там, не задумываясь о реальной ситуации на рынке труда для людей с ограниченными возможностями, женщин и инвалидов".

Катаржина, Конрад, Надя, Катрин наблюдают за изменениями, поддерживая создание в городах доступной и интегрированной среды для инвалидов. Слово - за политиками.