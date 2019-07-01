Футбол в режиме нон-стоп. 807 игроков из 60 стран мира собрались в эти дни в Лионе, чтобы погонять мяч. Даже палящее солнце не стало им помехой: 68 часов и 9 минут на газоне. Установлен новый мировой рекорд - к радости организаторов турнира Equal Playing Field ("На поле все равны").

"Наша ассоциация ставит перед собой целью развитие женского спорта. Мы привлекаем внимание к проблемам гендерного неравенства, с которыми зачастую сталкиваются спортсменки", - говорит соосновательница движения Equal Playing Field Лаура Юнгсон.

""На поле все равны". Это значит, что у женщин появляются те же возможности, что и у мужчин. Я здесь сегодня ради общего дела", - отмечает Николь Тиггс, футболистка из США.

Нынешний рекорд для ассоциации не первый. Матчи на самой большой высоте - на горе Килиманджаро - и на самой большой глубине - у Мертвого моря в Иордании - также ее рук дело.