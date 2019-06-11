Гамбургер, которого не касалась рука человека. Пока ему его не подали на тарелке. В Сан-Франциско все большую популярность приобретает ресторан "Creator". На кухне здесь заправляет автоматическая система по приготовлению сэндвичей. Жаренная котлета, тонко нашинкованные овощи, плавленный сыр. По вкусу "гамбургер из будущего" от привычного не отличишь, признаются завсегдатаи. Три раза в неделю в обеденный перерыв перед дверьми ресторана вырастают очереди: попробовать новинку хотят многие.