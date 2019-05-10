Греческий Самос винит Европу в наплыве беженцев

В канун европейских выборов тема приема мигрантов и беженцев остается в списке самых болезненных. Наши журналисты побывали на греческом острове Самос, где размещен один из крупнейших в Эгейском море лагерей беженцев. Он рассчитан на 650 человек, реально в нем живут 4 тысячи....Людям не хватает самого необходимого, лагерь завален мусором и нечистотами.

В двух шагах от лагеря стоит дом пенсионеров Манолиса и Василики. Эта небогатая пара делает все возможное, чтобы помочь соседям; женщина готовит беженцам еду, покупает сладости детям.

Дружба с беженцами по признанию главы семейства, Манолиса, связана с трудностями: "Мы живем в очень трудной ситуации, как и наши соседи. Да, всем тяжело. Они ходят в туалет здесь, вокруг. У нас царит отчаяние, назревает санитарный кризис. Они несколько раз разрушали наш забор. у меня маленькая пенсия, и вот на нее я пытаюсь поддерживать наше жилище".

Увидя съемочную группу, беженцы, которых от сада Манолиса отделяет лишь сетка забора, начинают наперебой жаловаться:

- Мы как будто в аду.

- Наше будущее... они лишают нас его.

Здесь - форменный ад.

- Сколько это может длиться!

Наши собеседники показывают письма: вызовы на собеседование по вопросу о предоставлении им статуса беженца запланировано на 2020-2021 годы!

Люди в отчаянии: "Я сделал запрос о предоставлении убежища шесть месяцев назад, мне сказали, что вызовут на собеседование в январе 2021 года. Можете себе представить! Как мне жить?, - задается вопросом выходец из Ирака.

По соглашению между ЕС и Турцией от 2016 года нелегалы, пришедшие с турецкой стороны, должны либо высылаться из ЕС, либо оставаться в лагерях до прояснения их статуса. Греческий Самос стал одной из "ловушек" для мигрантов: отсюда без заветной бумажки им не двинуться ни в материковую Грецию, ни в другие страны ЕС.

Усталость и плохие условия жизни выливаются в агрессию.

Василика, супруга Манолиса, поясняет: "В начале им все помогали, ну почти все. Но потом мигрантов стало больше, среди них к нам проникли и злоумышленники. Поэтому люди напуганы".

Ее муж ждет конкретных действий от властей: "Если Европа верит в идею равенства между государствами-членами, ей нужно засучить рукава и заняться этим вопросом. Нельзя превратить Грецию в огромный лагерь потерянных душ, где люди живут в ужасных условиях. И мигранты, и мы, местные".

Остров Самос находится всего в 2 километрах от турецкого побережья. Некогда рай для туристов, сегодня из-за мигрантов он имеет репутацию небезопасного. Что больно ударяет по местном бизнесу.

Михаилис Митсосс возглавляет ассоциацию баров главного города Самоса, Вати: "Люди знают, что поблизости - до 5 тысяч беженцев из 51 страны, совсем не всех это вдохновляет... люди не спешат ехать к нам, предпочитают другие уголки острова. Хотя в целом обитатели Самоса показали свою человечность, в последние пять лет здорово помогли приезжим, но время идет, пять лет - это слишком, ситуация должна измениться. А беженцам все так же нельзя от нас выезжать! Мы, жители Самоса, считаем, что Европа принесла в жертву наши острова, чтобы спасти и обезопасить себя".

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Власти обещают вот-вот закрыть лагерь и перевести беженцев в другой, в нескольких километрах от Вати. Обещаниям местные не очень верят. Волонтеры ассоциации поддержки беженцев говорят, что им все труднее искать энтузиастов среди жителей острова (волонтеры приезжают из за рубежа).

Алексанр Османрглу трудится в турфирме, в свободное время учит беженцев греческому языку: "Люди чувствуют, что ничего не меняется, видят пренебрежение со стороны греческого правительства и политиков. Те только обещают, что перемены не за горами, что беженцев вот-вот переселят. Беженцам никто больше не хочет помогать. А те, кто все же готовы протянуть мигрантам руку помощи, подвергаются критике: они, по мнению общества, не заботятся о здоровье и процветании острова".

Тем более что на острове растет число правонарушений: местные магазины и бары подвергаются нападениям. Владельцы разводят руками: "Мы знаем, что это беженцы, их ловят на месте преступления, на час отводят к судье и отпускают".

Неприязнь к беженцам ощущается и в детской среде: в местной школе родители на некоторое время забрали детей из классов, опасаясь дурного влияния и инфекций.

Стаматия Томасу возглавляет родительский комитет: "У детей-беженцев очень серьезные проблемы; они живут в палатках, рядом крысы, кучи мусора. Конечно, нас это беспокоит в плане здоровья и безопасности. Мы говорим: переведите беженцев в нормальные условия, ну а потом уже приводите их в школу".

Женщины не хотят, чтобы их считали расистами. В канун Пасхи они приготовили гостиницы малышам из лагеря. И тем не менее дирекция старается не смешивать два потока детей: беженцы и местные входят в школу через разные ворота.

Если лагерь закроют, здешняя часть островитян вздохнет спокойнее.

К шквалу проблем готовятся жители деревни Митилиниои, где планируется открыть новый центр по приему мигрантов. Реакция людей на улице:

- Мы не отпускаем их туда, куда им нужно, куда они стремятся. Держим их силой. В результате они выплескивают на нас свои страдания.... их проблемы становятся нашими.

- Вот вокруг нас станут блуждать какие-то люди, мы их не знаем, их никто толком не контролирует. А ведь среди них могут быть преступники, воры, насильники.

- Мы их здесь, у нас, не хотим. В этом проблема! Пусть забирают их, куда угодно, нам они тут не нужны.

- Мы не можем жить с этими людьми. У них сотни болезней, инфекции. Когда вы едете в больницу, то попадете на толпу чернокожих. Тут уже говорили и о том, что они воруют. Мы не можем с этим жить. Мы возьмем управление в свои руки.

- Вполне возможно, все это звучит как расизм; но не надо на нас навешивать это ярлык. Мы просто сыты по горло.

- Европа закрыла свои границы, а Греция за это заплатил сполна.

Настроения жителей Самоса резюмирует доктор, обслуживающий постояльцев переполненного лагеря беженцев: "Когда говоришь с Европой, об этом, вам отвечают: "Ну что вы, кризис пошел на спад, поток приезжих уменьшился!". А с этими что делать? У людей нарастет разочарование..... нам стало в разы хуже!"