Император отрекся от престола

Император Японии отрекся от престола - впервые за последние 200 лет. Решение сложить с себя полномочия 85-летний АкихИто принял в связи со своим преклонным возрастом и слабым здоровья. Официальная церемония прошла в "Сосновом зале" императорского дворца в присутствии представителей исполнительной, законодательной и судебной властей.
Хотя император и не обладает политической властью, согласно конституции, он важный символ государства и единства нации.
После почти 30 лет на троне сам монарх отдал дань уважения предкам и синтоистской богине солнца Аматэрасу, легендарной прародительнице самой старой в мире правящей династии.
По закону, императорская должность пожизненная, но для Акихито было сделано исключение. 1 мая трон займет его старший сын — 59-летний принц Нарухито. На смену эры "хэйсэй" - "установления мира" в переводе с японского - приходит "порядок и гармония" эры "рейва".