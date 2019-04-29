Франс Тиммерманс: президентская гонка

Euronews продолжает знакомить зрителей с кандидатами на высшую должность в ЕС: итак, кто же заменит Жан-Клода Юнкера на посту президента Еврокомиссии?

Франс Тиммерманс называет себя европейцем по рождению и убеждениям и говорит на 7 языках. Он выучил русский, когда служил в разведке, до падения Железного занавеса.

Герой нашей программы вошел в европейскую политику в 1994 году в качестве помощника комиссара Ханса Ванденберга, бывшего члена Европарламента от Европейской народной партии, которая сегодня является политическим конкурентом Тиммерманса. После этого он более 10 лет был депутатом парламента в родных Нидерландах.

Тиммерманс оказался в самом сердце ЕС в 2014. Он стал первым вице-президентом в комиссии Жан-Клода Юнкера и так оказался в фокусе внимания и под градом критики. Тиммерманс связан с принятием многих неоднозначных решений комиссии, касающихся таких вопросов как миграция и главенство закона. __Его критиковали за продвижение санкций в отношении Польши и Венгрии - на фоне довольно мягкого отношения к румынским политическим партнерам.

На нынешние выборы Тиммерманс идет с проектом налоговой реформы и предложением положить конец политике жесткой экономии.

В рамках 20-минутной программы он отвечал на вопросы журналистов нашего канала и гостей студии, а также на вопросы, которые зрители пересылали в режиме реального времени. Вот некоторые выдержки.

Еuronews: "Многие прочно увязывают вас с президентом Еврокомиссии Юнкером. А как вы собираетесь подать себя на выборах той части избирателей, которая ждет перемен? И видит в вас наследие прежней команды?"

Франс Тиммерманс: "Вы думаете, что они так думают? Со своей стороны, я убежден: настало время положить конец политике жесткой экономии. Кстати, мы уже скорректировали многие направления, мы больше концентрируемся на масштабных задачах.

Чтобы проводить свою линию, мы должны в этом сезоне показать себя лучше, чем на прошлых выборах, сформировать сильный рабочий альянс в Европарламенте. Мы должны заручиться прогрессивным большинством в европейской ассамблее. Работы много и она непростая, но ее надо делать - и довольно срочно. Необходимо убедиться в том, что крупные корпорации получающие значительную прибыль в Европе, полностью выплачивают налоги - то, чего сегодня на деле не происходит. И здесь должна вмешаться Европа, страны-члены не могут решить эту проблему в индивидуальном порядке. Мы также должны убедиться, что зарплаты в Европе растут".

Вопрос (Кевина Килиани из Брюссельского свободного университета) : "На фоне недавних скандалов с отмыванием денег, которые затронули несколько финансовых учреждений, в том числе Dankse и Deutsche Bank, что вы намерены предпринять для борьбы с незаконными финансовыми практиками? Которые, как мы видим, довольно распространены..."

Франц Тиммерманс: "Я считаю, что одна из причин активизации крайне-правых во многих странах Европы заключается как раз в том, что люди устали от скандалов в финансовом секторе. Людям надоело что мы выделяем миллиарды евро налогоплательщиков, чтобы спасти банки, которые потом опять ведут себя некорректно. Население понимает: в целом банки хорошо зарабатывают, а вот с преодолением кризиса у них возникают проблемы. Вот почему так важно завершить строительство Банковского союза. На деле это предполагает, что в случае сложностей банк не обращается за финансовыми вливаниями к простым гражданам. Нам также необходимо убедиться, что в ЕС лучше контролируется проведение финансовых транзакций, что мы ужесточаем и правила работы банков. Как вы верно заметили, мы почти каждый день узнаем о новых скандалах в секторе. Это совершенно неприемлемо, это разобщает".

Вопрос (Педро Понте, Порутгалия): "В качестве президента Европейской комиссии как вы собираетесь бороться с упадком, постепенным отходом от принципа многосторонности, глобализации под натиском протекционизма, национализма - причем и в только во всем мире, но и в государствах-членах ЕС?"

Франц Тиммерманс: "Вы знаете, что именно мы, Европейский Союз, выделяемся на мировой арене нашей приверженностью принципам многосторонности. Именно мы предложили разработать "Цели устойчивого развития" в рамках ООН и добились своего. Именно мы объединили страны мира Парижским соглашением по климату. У нас за плечами - годы работы в этом направлении, у нас на плечах - огромная ответственность за защиту этой системы, особенно в эпоху Трампа. Так, во время текущих переговоров с Японией, во время встреч с с нашими китайскими партнерами пару недель назад мы видим, насколько в мире сильно желание следовать европейскому вектору многосторонности.

Вокруг этих принципов развернута борьба, это так, причем и в самом ЕС тоже. Порой из-за отчаяния, отсутствия перспективы у стран возникает желание запереть замки на национальных границах. Так вот, мы должны преодолеть эти намерения. Мы не сможем построить лучшее общество для наших граждан, прячась каждый у себя. Это не выход".

Вопрос ( гостья студии): "Как бы вы обеспечили социальную мобильность и активное участие сельских избирателей, избирателей с низким доходом и избирателей из числа этнических меньшинств. Последние обычно лишены права голоса?"

Франс Тиммерманс: "Это одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся в эпоху политики идентичности. Мы наблюдаем смещение привычной парадигмы, и это опасно. В прошлом представители среднего класса чувствовали себя уверенно, они были рады помочь более слабым, уязвимым группам, дать им шанс подняться, улучшить ситуацию. Сегодня средний класс потерял былую уверенность, риски множатся, на этом фоне возникает тенденция изолировать более слабых, отодвигать их, не ввязываться...

Думаю, нам нужны проактивные программы чтобы изменить ситуацию. Например, мы, социал-демократы, являемся приверженными сторонниками идеи минимальной гарантированной зарплаты в каждом государстве-члене Европейского Союза. Речь идет о сумме эквивалентной 60% от среднего заработка. Ее гарантированное начисление даст обществу импульс. Я также хочу, чтобы программа Erasmus не ограничивалась студентами вузов и поствузвоским обменом, я бы хотел, чтобы в ее рамках совсем юные европейцы имели возможность провести год в другой стране. Пусть это будет стаж, работа небольшая, школьный обмен. Это также стимулирует социальную мобильность, дает молодым людям инструменты для самосовершенствования и для улучшения общества".

Euronews: "Но мы знаем, что один из важнейших источников вдохновения - это пример политических лидеров, люди отождествляют себя с ними. И вот если пройтись по Европарламенту, посмотреть на президентов ассамблеи, посмотреть на Еврокомиссию, которую вы мечтаете возглавить.... Этот пост никогда не занимала женщина! В большой политике ЕС не было людей с другим цветом кожи. То есть парламент не отражает реальную Европу со всем ее многообразием. Скажите откровенно, не пора ли отдать хотя бы часть мест в европейской политике людям, представляющим многообразие европейского общества?"

Франс Тиммерманс: "Конечно, я полностью согласен. Но чтобы получить эти места, вам нужно заручиться поддержкой большинства, таков принцип демократии. Но в принципе я согласен. Я вообще считаю себя самопровозглашенным феминистом, уже много лет стою на этих позициях и и сделаю все возможное, чтобы женщины начали играть более весомую роль в политике. В помощь здесь - квоты, я очень верю в систему квотирования. Вы увидите, когда я стану президентом Еврокомиссии, вы будете удивлены. Я добьюсь перемен! Меня вдохновляет то, что сделал Педро Санчес, когда стал премьер-министром Испании. В его кабинете были преимущественно женщины. Он не оперировал цифрами, не декларировал мерная. Он просто взял и ввел их в правительство".