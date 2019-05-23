Нидерланды голосуют

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проголосовал на выборах в Европарламент, подтвердив свою приверженность европейской интеграции. «Евросоюз для нас — это безопасность, процветание, рабочие места и стабильность», — сказал журналистам глава кабинета.

В Нидерландах главная интрига нынешних выборов в том, насколько велик будет успех крайне правых евроскептиков. «Партия свободы» Герта Вилдерса уже давно не оказывалась в центре внимания, зато ещё большую популярность набирает сейчас «Форум за демократию» Тьерри Боде.

Твёрдый приверженец европейского курса — Франс Тиммерманс, кандидат на пост главы Еврокомиссии от Партии европейских социалистов. На выборы он идёт с проектом налоговой реформы и предложением положить конец политике жесткой экономии.

Лидер левых зелёных Йессе Клавер убеждён, что голландцы устали от политиков правого толка. На последних всеобщих выборах зелёные вчетверо увеличили своё присутствие в парламенте Нидерландов.