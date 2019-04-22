Мир скорбит по жертвам терактов на Шри-Ланке

"Покушением на невинные человеческие жизни" назвал теракты на Шри -Ланке премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время организованной в Мельбурне поминальной церемонии по жертвам взрывов.

"Ужасные события произошли на вашей родине - Шри-Ланке. Это покушение на красоту, покушение на невинные человеческие жизни. И это невообразимо печальный день...", – заявил премьер-министр на встрече с представителями ланкийской диаспоры.

Сразу после серии терактов туристы стали массово покидать страну. Дипломаты продолжают искать среди жертв и пострадавших иностранных граждан.

"Наша дипмиссия на Шри-Ланке продолжает работу в поисках австралийцев, которых эта трагедия могла коснуться", – добавил Моррисон.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также осудил теракты. в которых погиб как минимум один его соотечественник и предложил правительству Шри-Ланки любую помощь в борьбе с терроризмом:

"Я глубоко опечален и крайне зол, подобные события абсолютно недопустимы. Япония решительно настроена сотрудничать с правительством Шри-Ланки и международным сообществом в борьбе с терроризмом"

Среди жертв терактов оказались трое датчан. Как стало известно, это дети самого богатого человека страны Андерса Холча Повлсена. Семейство отправилось на Шри-Ланку в отпуск на пасхальные праздники.

"Министерство иностранных дел подтвердило смерть троих датских граждан в результате терактов. Родственники были проинформированы. Я выражаю глубочайшие соболезнования близким жертв. У меня нет слов, чтобы описать, через что им приходится пройти. Мое сердце плачет", – заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Панихиды по жертвам прошли во многих странах. Цветы и свечи несут к посольствам Шри-Ланки по всему миру.

21 апреля в результате терактов на острове погибли по меньшей мере 290 человек, среди которых более 30 иностранцев.