Шри-Ланка: за взрывы ответят спецслужбы

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена пообещал в течение суток сменить командование Вооружённых сил и полностью реорганизовать силовые структуры после серии взрывов, которые унесли жизни более 320 человек. Глава государства возложил на спецслужбы ответственность за то, что те не предотвратили теракты и не предупредили руководство страны об угрозе нападений.

О своей причастности к взрывам тем временем заявила террористическая организация «Исламское государство», назвав имена семерых смертников и опубликовав видеозапись, на которой, как утверждается, исполнители терактов приносят клятву верности группировке. В правительстве говорят, что внимательно отнесутся к этой информации.

Мы с уверенностью можем сказать, что службы безопасности видят иностранный след и некоторые свидетельства подтверждают это. Если «Исламское государство» берёт на себя ответственность, мы проверим это заявление. У нас были подозрения в причастности «Исламского государства». Ранил Викрамасингхе премьер-министр Шри-Ланки

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке прогремели 8 взрывов в гостиницах и католических церквях. Следствие называет это местью за нападение на мечеть в новозеландском Крайстчерче.

Корреспондент NBC news Дженис Маккей Фрейер отмечает: «Власти, похоже, знали об угрозе за несколько недель до взрывов. Индия заранее предоставила данные разведки, предупредив, что готовится нападение местной группировки, которую правительство уже осудило. Был и секретный отчёт, датированный 11 апреля, в котором упоминались имена и адреса подозреваемых в связях с этой группировкой. Полиции задержала 40 человек в первые двое суток после взрывов, потому что имела достаточно информации о том, где и кого искать. Вопрос в том, почему эти сведения не были использованы ранее».