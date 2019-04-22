В Колумбии сошедший оползень привел к жертвам

По меньшей мере 19 человек погибли и пять получили ранения в результате оползня в юго-западной колумбийской провинции Каука.

Оползень, вызванный проливными дождями, сошел ранним утром в сельской местности муниципалитета Росас. По меньшей мере восемь домов пострадали, а часть Панамериканского шоссе заблокирована. Спасательные работы продолжаются.

Оползни широко распространены в горных районах Колумбии, особенно в сезон дождей и в районах, где на обезлесенных склонах Андских холмов построены ненадежные жилища и узкие дороги.