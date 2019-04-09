Споры по мигрантам на фоне выборов в Европарламент

Телеканал Euronews продолжает свое путешествие по странам ЕС в преддверии выборов в Европейский парламент. На этот раз наши журналисты Джек Пэррок и Елена Каваллоне приехали в Модан, небольшой савойский город, расположенный на границе Франции и Италии.

В последние недели название этого городка обсуждается во всех газетах по обе стороны границы. Почему? Причина простая: именно через этот населенный пункт многочисленные мигранты пытаются попасть из Италии во Францию.

Это привело к напряженности в отношениях между двумя странами и взаимным пикировкам по линии дипломатических ведомств. Рим обвиняет Париж в нежелании принимать мигрантов и стремлении заблокировать их на итальянской границе. Но именно вопрос приема и размещения мигрантов в ЕС является одним ключевых для европейских избирателей.

Но есть еще одна причина. Речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить французский Лион и итальянский Турин, сократив время в пути для пассажиров и грузовых поездов до полутора часов вместо нынешних четырех.

Казалось бы, выгода очевидна, но в Италии этот проект вызывает жаркие споры. Правительственная коалиция в лице "Движения 5 звезд" и партии "Лига" выступает против строительства высокоскоростной линии.

Тем временем журналисты Euronews решили встретиться непосредственно с людьми, которые живут в этом регионе, чтобы услышать их мнение по данному вопросу и лучше понять, какие проблемы в целом заботят европейцев накануге выборов в Европарламент. Следуйте за нами!