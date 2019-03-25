«Человек-паук» помог Нотр-Даму

«Французский человек-паук» Ален Робер взобрался на 185-метровый небоскрёб, чтобы собрать средства на реставрацию собора Парижской Богоматери.

После спуска Робера по доброй традиции задержали полицейские, что не помешало спонсорам «человека-паука» выписать чек на 5000 евро в помощь восстановлению Нотр-Дам-де-Пари.

По словам парижского архиепископа, почти девятивековой собор, один из символов французской столицы, сильно страдает от климата, загрязнения и туристов, и на его спасение необходимо около 100 миллионов евро.