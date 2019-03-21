В Европе растёт недовольство низкими налогами для сверхбогатых

По данным большого опроса, проведённого в странах Евросоюза, подавляющее большинство граждан в одних из самых богатых странах мира хотели бы, чтобы их правительство облагало более серьёзными налогами богачей: большинство опрошенных говорят о том, что не получают своей доли общественных благ по справедливости.

В исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняли участие 22.000 человек из 21 страны Европы. В каждой из них большинство респондентов ответили «да» или «определенно да» на вопрос: "Должно ли правительство облагать налогами богатых больше, чем в настоящее время, чтобы поддержать бедных?"

Среднее значение по 21 стране ЕС в поддержку этой идеи составило 68%, но в Греции и Португалии, на населении которых глобальный финансовый кризис сказался более серьезно, пропорция согласных составила около 80%. За ними следуют Германия и Словения.

Во Франции, где тысячи активистов движения "Жёлтых жилетов" уже третий месяц выступают (в среди прочего) против решения правительства отменить налог для самых высокодоходных слоев населения, более 60% респондентов высказались за то, чтобы облагать более высокими налогами богатых.

Между тем, в среднем около 60% респондентов из 21 страны считают, что они не получают справедливую долю общественных благ, учитывая те налоги и социальные взносы, которые они платят государству, а более 70% принявших участие в опросе согласны с утверждением: "Многие [в стране] получают доступ к общественным благам, никак не заслуживая их."

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа сказал, что результаты опроса - это "тревожный сигнал для политиков".

Слишком многие сегодня ощущают, что не могут в полной мере рассчитывать на свое правительство, когда им нужна помощь. Понимание факторов, влияющих на подобное восприятие, и того, почему для многих - по их ощущениям - жизнь становится борьбой за существование, имеет важное значение для повышения эффективности и действенности социальной защиты. Анхель Гуррия Генсек ОЭСР

Почти три триллиона евро

Стефано Скарпетта, директор ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальных вопросов, охарактеризовал результаты исследования как "глубоко тревожные", подчеркнув, что страны ОЭСР в среднем тратят более 20% ВВП на социальную политику или эквивалент примерно 8.000 долларов США (более 500.000 рублей) на человека в год.

Согласно последним данным Евростата, опубликованным 19 марта, государства-члены Европейского союза потратили в общей сложности 2.890 млрд евро на социальную защиту в 2017 году, что эквивалентно 18,8% ВВП Евросоюза или 41,1% общих расходов всех правительств ЕС.

Шесть государств-членов ЕС (Финляндия, Франция, Дания, Италия, Австрия и Швеция) выделяют из бюджета на социальную защиту суммы, соответствующие по меньшей мере 20% их ВВП, а семь стран (Ирландия, Литва, Мальта, Латвия, Румыния, Чехия и Болгария) тратят на "социалку" менее 13% ВВП.

В России, при том что власти ежегодно тратят около 30% госбюджета на программы социальной защиты населения, эта цифра представляет всего 1,57% от ВВП страны (по данным на 2018 год).