Самый богатый житель Лондона - россиянин

Совладелец "Альфа-Групп" россиянин Михаил Фридман – самый богатый житель британской столицы. Пальма первенства перешла к нему от другого россиянина - Леонарда Блаватника, который теперь живет в Нью-Йорке.
Во вторник журнал Forbes опубликовал рейтинг городов, в которых проживает самое большое число миллиардеров. Первое место занял Нью-Йорк. Этот город выбрали для жизни 84 человека с десяти- и одиннадцатизначными счетами в банках. Их совокупное состояние оценивается в 469,7 млрд долларов. Это больше ВВП Австрии. Самый богатый житель "большого яблока" – основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Вторая строчка в рейтинге – за Гонконгом. Там проживают 79 миллиардеров (состояние – 355,5 млрд). Замкнула первую тройку Москва, которая сохраняет за собой эту позицию с 2016 года (самый богатый житель российской столицы - акционер газовой компании "Новатэк" и нефтехимической компании "Сибур" Леонид Михельсон).
При этом по уровню ВВП Россия идет только на 11 месте (1 трлн 578 млрд долларов, по данным на 2017 год), а вот США возглавляют рейтинг (19 трлн 390 млрд). А если говорить о ВВП на душу населения, то тут разрыв еще больше: США – седьмые (59 500 долларов), а Россия только 62-ая (10 600 долларов).
Первая десятка городов с самым большим числом миллиардеров
1. Нью-Йорк
- Число миллиардеров: 84
- Совокупное состояние: $469,7 млрд
- Самый богатый человек: владелец информагентства Майкл Блумберг, $55,5 млрд
2. Гонконг
- Число миллиардеров: 79 (+2 с 2018 года)
- Совокупное состояние: $355,5 млрд
- Самый богатый человек: основатель компании Cheung Kong Group Ли Кашин, $31,7 млрд
3. Москва
- Число миллиардеров: 71
- Совокупное состояние: $336,5 млрд
- Самый богатый человек: акционер компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонид Михельсон, $24 млрд
4. Пекин
- Число миллиардеров: 61
- Совокупное состояние: $193,3 млрд
- Самый богатый человек: девелопер коммерческой недвижимости Ван Цзяньлинь, $22,6 млрд
5. Лондон
- Число миллиардеров: 55
- Совокупное состояние: $226 млрд
- Самый богатый человек: совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, $15 млрд
6. Шанхай
- Число миллиардеров: 45
- Совокупное состояние: $110,7 млрд
- Самый богатый человек: создатель сервисов электронной коммерции Колин Хуан, $13,5 млрд
7. Сан-Франциско
- Число миллиардеров: 42
- Совокупное состояние: $109,2 млрд
- Самый богатый человек: сооснователь Facebook Дастин Московиц, $11,1 млрд
8. Шэньчжэнь
- Число миллиардеров: 39
- Совокупное состояние: $190,5 млрд
- Самый богатый человек: глава телеком-компании Tencent Ма Хуатэн, $38,8 млрд
9. Сеул
- Число миллиардеров: 38
- Совокупное состояние: $99,9 млрд
- Самый богатый человек: глава Samsung Ли Гонхи, $16,9 млрд
10. Мумбаи
- Число миллиардеров: 37
- Совокупное состояние: $184,4 млрд
- Самый богатый человек: владелец холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, $50 млрд