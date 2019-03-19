Премьера фильма "Ксимей" на фестивале правозащитных фильмов в Женеве

Кинематограф даёт людям шанс посмотреть на мир по-другому. Фестиваль правозащитных фильмов в Женеве показывает, как в наше время нарушаются права человека. За 10 дней фестиваля, который проводился одновременно с заседанием Совета по правам человека ООН, состоялось более 200 мероприятий и прошли показы 47 фильмов. Почти все билеты были раскуплены.

"Всё больше и больше людей не только хотят знать, что происходит в мире, но и собираться с единомышленниками, обсуждать актуальные проблемы и искать решения", - рассказала Изабель Гаттикер, главный организатор фестиваля. Поэтому картины, которые мы попадают в программу фестиваля, должны вызывать реакцию: "Постойте, я ещё никогда не видел мир таким".

Одним из главных событий фестиваля стала мировая премьера документального фильма "Ксимей". Он рассказывает о молодой женщине из деревни в провинции Хэнань, которая заразилась СПИДом в конце 90х, когда правительство Китая поощряло сдачу крови бедными слоями населения. И доноры, и пациенты были инфицированы ВИЧ через медицинские инструменты, и началась настоящая эпидемия. Создатели фильма 7 лет играли в кошки-мышки с китайскими властями, которые отслеживали их телефоны и переписку в интернете и время от времени не давали им продолжать работу. Исполнительным продюсером этого документального фильма стал знаменитый китайский художник Ай Вейвей.

"В нашем обществе не существует таких вещей, как независимое расследование и свобода слова, очень многое замалчивается. Режиссёру очень сложно снять такой фильм, потому что власти Китая контролируют происходящее в стране, - подчеркнул Ай Вейвей. - Подобная картина в глазах правительства подрывает устои государства".

Разумеется, скандал стараются сохранить в тайне, местные власти пытаются заставить Ксимей замолчать. В общей сложности было инфицировано около 300 тысяч человек. Ксимей борется за соблюдение прав и обеспечение необходимыми лекарствами всех жертв этого инцидента.

"Я рада, что этот фильм увидел свет, и очень этим горжусь. Для меня и всех моих друзей, кого коснулась эта беда, невероятно важно говорить о наших проблемах во всеуслышание. Я слишком долго сражалась в одиночку", - сказала Лю Ксимей после показа этого фильма

"Она современная супергероиня, даже не нужно искать никаких доказательств. Она просто не сдаётся", - поделился один из режиссеров картины Энди Коэн.

Гейлен Росс, которая вместе с ним работала над картиной, разделяет восхищение Коэна. По её словам, очень важно ценить и поддерживать таких отважных героинь, как Ксимей, которые зачастую борются в одиночку, без какой-либо помощи или поддержки, и не всегда попадают в поле зрения камер. Росс убеждена, что Ксимей просто не может жить иначе, и миру нужно больше таких женщин.

Когда Ксимей было 10, её волосы попали в уборочную машину, она потеряла много крови и во время переливания её заразили ВИЧ. Многие из её товарищей по несчастью уже умерли.

Документальная картина "Ксимей", продюсером которой выступил китайский художник Ай Вейвей, была впервые показана на фестивале правозащитного кино в Женеве. Создатели фильма надеются, что его увидят по всему миру.