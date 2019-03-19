Предвыборное путешествие по Европе: Сетубал

Предвыборное путешествие по Европе продолжается. Наша первая остановка - португальский Сетубал.
"Обычно, у меня даже нет времени присесть за столик. Ем на ходу", - признается грузчик Хорхе Брито.
Обеденный перерыв во время тяжелого трудового дня в порту Сетубала - единственная возможность для Хорхе передохнуть. Он длится всего 10 минут. И вот уже пора вновь приниматься за работу. Сетубал - один из крупнейших портов Португалии. За одну смену иногда приходится загружать контейнеры тысячью автомобилями. Сегодня Хорхе проведет здесь 12 часов:
В среднем Хорхе работает по 35 смен в месяц и получает за это 1,400 евро. По его словам, раньше было хуже. Но в декабре - после 7 лет работы в порту - он наконец подписал трудовой договор. Теперь у него появились хоть какие-то права.
Хорхе считает, что власти оставили рабочих на произвол судьбы. Может ли Евросоюз чем-то помочь? Главная задача ЕС - сделать сам блок более равноправным, считает наш собеседник:
Хорхе выступает за единую Европу. Но не ту, что он видит сегодня: