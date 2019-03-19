Предвыборное путешествие по Европе: Сетубал

Предвыборное путешествие по Европе продолжается. Наша первая остановка - португальский Сетубал.

"В этом портовом городе мы побеседовали с грузчиком, который в конце прошлого года участвовал в забастовке. Он выступает за повышение заработной платы и честные трудовые договоры. Мы узнали, что он думает о Европе и Европейском Союзе", - говорит корреспондент "Евроньюс" Филипа Суареш.

"Обычно, у меня даже нет времени присесть за столик. Ем на ходу", - признается грузчик Хорхе Брито.

Обеденный перерыв во время тяжелого трудового дня в порту Сетубала - единственная возможность для Хорхе передохнуть. Он длится всего 10 минут. И вот уже пора вновь приниматься за работу. Сетубал - один из крупнейших портов Португалии. За одну смену иногда приходится загружать контейнеры тысячью автомобилями. Сегодня Хорхе проведет здесь 12 часов:

"Многое нужно сделать. Обычные рабочие будни в порту. Это тяжелый физический труд, хотя не все это понимают".

В среднем Хорхе работает по 35 смен в месяц и получает за это 1,400 евро. По его словам, раньше было хуже. Но в декабре - после 7 лет работы в порту - он наконец подписал трудовой договор. Теперь у него появились хоть какие-то права.

"Начальство может делать с нами все, что захочет. Они дают нам работу, а у нас зачастую даже нет нормального договора - только срочный, который мы заключаем с работодателем на каждую отдельную смену. Если я заболею, мне придется вымаливать больничный. Я не хочу, чтобы люди думали, что я не желаю работать. Я просто хочу трудиться в нормальных условиях", - говорит он.

Хорхе считает, что власти оставили рабочих на произвол судьбы. Может ли Евросоюз чем-то помочь? Главная задача ЕС - сделать сам блок более равноправным, считает наш собеседник:

"У нас единая валюта, но, например, во Франции зарплаты выше, чем в Португалии. Там на наши зарплаты никто не бы не согласился. Разрыв в доходах очень большой. Общественный транспорт, здравоохранение - все это должно быть на высоком уровне во всех странах Союза. Нам нужен Европейский валютный фонд. Если уж это союз, так объединяйте все. По-другому дело не пойдет."

Хорхе выступает за единую Европу. Но не ту, что он видит сегодня:

"Я верю в Европу. Я бы никогда и не подумал, что в условиях глобализации Португалия может оставаться в стороне. Но необходимы перемены"