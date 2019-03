Филадельфия: здесь все начиналось

Филадельфия, штат Пенсильвания — пятый (по некоторым источникам шестой) по величине город в США, находится на восточном побережье в месте слияния рек Скулкилл и Делавэр. Филадельфия - в дословном переводе с греческого означает "город братской любви". Идея принадлежала отцу-основателю, англичанину Уильяму Пенну, который привлекал в регион переселенцев из Англии религиозной свободой и гуманистическими идеями.

Филадельфия - город, где многое в истории Америки случилось впервые: в некогда первой столице США (с 1790 по 1800 гг. ) открыл двери первый в Америке банк, затем - музей, публичная библиотека; здесь же местной мастерицей Бетти Росс был сшит первый американский флаг. В Зале Независимости Филадельфии где была принята первая и единственная Декларация независимости США (на ее оглашение жителей созывал Колокол Свободы), а также единственная по сей день Конституция страны. Здесь же родился политик, философ и общественный деятель Бенджамин Франклин, чей портрет, как известно, украшает стодолларовую купюру.

Euronews предлагает тур по Филадельфии в компании героини программ "Заметки из США", французской исполнительницы Летисии Шериф. Помимо исторических памятников зрители познакомятся с Филадельфией музыкальной: побывают в легендарной студии Milkboy, в крупнейшем американском магазине "Винтажные музыкальные инструменты"; узнают, какие фильмы снимались в Филадельфии (например, в честь снятой здесь легендарной серии "Рокки" в городе возведена статуя Рокки Бальбоа), поднимутся по 72 ступеням художественного музея...

Летисия рекомендует прогуляться по знаменитой аллее Элфортас с ее тремя десятками домов 18 - 19 веков, а также разыскать адрес, где жила Бетти Росс, сшившая первый флаг Америки.

Гуля по городу, нельзя не обратить внимание на его удивительную геометричность. И еще один интересный факт: улицы, идущие по карте вертикально, пронумерованы, а вот горизонтальные в большинстве своем носят имена деревьев (основатель "города братской любви" Уильям Пенн считал недопустимым называть улицы именами людей).

Знакомство с Филадельфией будет неполным без обеда. За которым и горожане, и гости охотно заказывают знаменитый "чизстейк", гамбургер с сырной начинкой. Летисия приглашает попробовать "чизстейк" в знаменитом заведении Gino, оно кормит любителей бутербродов с 1966 года в круглосуточном режиме.

Музыка, связанная с "городом братской любви":

• Брюс Спрингстин, Streets of Philadelphia”(1994).

• Билл Хейли с группой "Кометы", Rock Around the Clock, 1954.

• Клара Уард, Lean on Me

• Сара МакЛарен I Will Remember You (1995): сингл написал выходец из Филадельфии Шеймас Иген.

• Композиция Is This Love? (2005) филадельфиской группы Clap Your Hands Say Yeah.

• Тема фильма "Рокки": легендарная композиция Билла Конти Gonna Fly Now.

музыканта

• Плейлист из Филадельфии невозможен без композиций джазового Джона Колтрейна. Послушайте его Psalm (1964) из альбома A Love Supreme.