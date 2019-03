В ЕС растёт потребление наркотиков

В Европе растёт потребление незаконных стимуляторов. Об этом говорится в ежегодном докладе Европейского центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Исследование, проведённое на основе данных анализа сточных вод, затронуло 73 города в 20 европейских странах. Оно стало крупнейшим проектом ЕС в этой области.

По итогам 2018 года, Бристоль занимает первую строчку рейтинга по уровню потребления кокаина. В пятерку лидеров вошли Амстердам, два города в Швейцарии — Цюрих и Берн, а также Барселона.

Наркотик метилендиоксиметамфетамин, широко известный под названием экстази, больше всего потребляют в Амстердаме, Цюрихе и Берлине.

Эксперты отмечают, что уровень использования кокаина и экстази в странах восточной Европы повысился, но остается низким. В этой части региона, по данным исследователей, на высоком уровне остается потребление амфетамина.

При этом сильнодействующее вещество метамфетамин — производное амфетамина — которое до этого было в основном замечено в Чехии и Словакии, в прошлом году в значительном объёме появилось на Кипре, в Испании и Финляндии, а также на востоке Германии.