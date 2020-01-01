Очередь за каннабисом в Чикаго

Очередь за коноплей выстроилась ранним утром в среду в Чикаго: с первого января американский Иллинойс легализовал каннабис.

Он стал 11-ым штатом, узаконившим марихуану для граждан старше 21 года.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер также объявил о помиловании более 11 000 человек, осужденных за мелкие преступления, связанные с употреблением этого наркотика.

Война с каннабисом разрушила семьи, заполнила тюрьмы безобидными потребителями и несправедливо затронула темнокожие сообщества. Джей Роберт Прицкер губернатор Иллинойса

По мнению демократа Прицкера, эта мера урегулирует ранее незаконный и небезопасный рынок и станет шагом к восстановлению справедливости. Он извинился перед пострадавшими от борьбы с коноплей.