Мигранты из Великобритании не ждут перемен

Типичный португальский ресторан в центре Порто. И здесь "брексит" - главная тема для разговоров. Выходцы из Великобритании пристально следят за новостями. Стелла Флетчер переехала в Португалию 12 лет назад. Эндрю Ниммо здесь только год.

Какое будущее уготовила им Палата Общин? Накануне парламентарии во второй раз отвергли предложенный премьер-министром Терезой Мэй план выхода из ЕС. В среду депутаты выскажутся по поводу "брексита" без сделки.

"До сих пор никаких сюрпризов не было. Думаю, следующее голосование прояснит, ждет ли нас "брексит" без сделки, покажет, к чему нам готовиться. Пока же ситуация довольно неопределенная", - говорит Стелла Флетчер.

"Я следил за новостями и был уверен в очередном поражении правительства. Я не поддерживаю политику тори, но мне жаль Терезу Мэй. На ее плечи ложится основное бремя ответственности за все происходящее", - отмечает Эндрю Ниммо.

"Если бы парламентарии поддержали предложенное соглашение, "брексит" стал бы чуть ближе. Но лично я выступаю против выхода страны из ЕС, а потому все еще надеюсь, что его можно остановить", - говорит Флетчер.

"Да уж, быть британцем и жить за границей сегодня довольно трудно: твое будущее совершенно не ясно. Остается только ждать. Посмотрим, что будет дальше", - переживает Ниммо.

Пока выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта. И у Эндрю осталось всего несколько недель для того, чтобы получить статус постоянного резидента в Португалии. Стелла уже подала документы на португальское гражданство.

"Эти выходцы из Великобритании не боятся "брексита". Правительство Португалии пообещало, что и после выхода Соединенного королевства из ЕС у них останутся те же права, что и сегодня. Британские мигранты не ждут перемен", отмечает Филипа Суарш, "Евроньюс"