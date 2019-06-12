Ягодный "брексит": фермеры страдают от нехватки работников

В Херефордшире на западе Англии в 10 км от границы с Уэльсом начался сбор ягод. Но в этом году отрасль столкнулась с жесткой нехваткой сезонных работников, в основном из стран Восточной Европы.

Что грозит гниением урожая.

"Несмотря на повышение зарплат в целом на 19% - на 9% в прошлом году и на 10% в позапрошлом - работники не возвращаются, их число снизилось на 10%. Это может иметь катастрофические последствия не только для фермерства, но и для экономики Великобритании в целом", – рассказывает фермер Энтони Снелл.

"Вы сказали, что голосовали за "брексит". Теперь вы об этом сожалеете?", – спрашивает журналист Euronews Люк Ханраха.

"Нет, потому что до сих пор считаю правильным "брексит" со сделкой, которую, кажется, нам не заполучить. И свободное перемещение людей нужно сохранить для поддержания экономики", – ответил Снелл.

Три года назад на одно рабочее место претендовало 4 человека. Но теперь, согласно крупнейшему банку вакансий "Конкордия", эти цифры кардинально изменились. Сегодня один претендент может выбрать из 4 мест работы. И все это из-за улучшения условий труда на континенте. Европейские фермеры стали переходить на систему продажи продукции напрямую потребителю, которую те считают намного более эффективной и простой.

На ферме по выращиванию клубники в графстве Кент, известной как "Английский сад", работники получают 17 фунтов Стерлингов в час. Но с растущей конкуренцией с другими европейскими странами, наплыв сезонных работников снизился на 20%.

"Главные конкуренты для фермерства в Соединенном Королевстве в борьбе за рабочие руки – это Германия и Нидерланды. В этих странах очень хорошо проработана государственная система поддержки труда - налоговые льготы, значительные инвестиции в развитие фермерства, что привело к образованию большего количества рабочих мест", – поясняет Стефани Морел из "Конкордии".

Сложившаяся этим летом ситуация бьет британских фермеров по всем фронтам. Улучшение условий работы в других европейских странах привело к отчаянным поступкам - некоторые британские фермеры начали переманивать работников друг у друга. А слабеющий фунт Стерлингов означает для сезонных мигрантов одно - снижение заработков.

"Одна из причин - курс фунта Стерлингов в Европе. Пару лет назад, еще до референдума по "брекситу" его курс был очень высок. Сейчас же он упал донельзя", – говорит бригадир на ферме Клаудиу Нетую.

От ситуации страдают все. Даже те фермеры, которые голосовали за "брексит" и до сих пор его поддерживают. Сбор урожая фруктов и ягод этим летом для них станет непростым испытанием.