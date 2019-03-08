Философ о Европейском доме. Влияние на ЕС "брексита"

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Каждый день мы спрашиваем политиков о положении дел в Европе, о том, что у людей на уме: экономика, миграция, климат и многое другое.

Сейчас, когда на подъёме популизм и национализм, мы захотели спросить известного французского философа: "Какое будущее у Европы? Должны мы волноваться или есть повод для оптимизма?"

"Euronews: Господин Бернар-Анри Леви, вы разъезжаете по разным странам со свою пьесой "В поисках Европы". Почему вы решили начать это турне сейчас?

Бернар-Анри Леви: Потому в европейском доме пожар. Европа это наш общий дом, мы её патриоты. Европа сегодня объект нападения поджигателей. Поджигатели это популисты. Поджигатели это внешние враги, которые пытаются дестабилизировать дом Европы; это Путин, это, к сожалению, Дональд Трамп, это, конечно, радикальный исламизм. Мы слишком наивно воспринимали европейскую конструкцию как нечто незыблемое, вписанное в скрижали истории. Теперь мы видим, что этот проект конечен, что ему сегодня угрожают.

Euronews: Почему Европа перестала мечтать?

Бернар-Анри Леви: Она больше не может мечтать потому что другие силы, популистские, часто неофашистские силы, раздувают другие страсти, вредный страсти. Правда, и сама Европа оказалась ниже своего уровня. Она сейчас недостаточно политическая, недостаточно социальная, недостаточно внимательная к чаяниям самых бедных и обездоленных. В Европе очень много европейских граждан, которые говорят, что такая Европа не для нас. Сегодня надо побеждать популистов, но важно не выплеснуть из ванны ребенка вместе с водой. Итак, главная задача: победить популистов. Следующему составу Еврокомиссии придётся вплотную заняться решением этой задачи.

Euronews: Как помочь Европе дышать, когда происходит «брексит», когда Соединённое Королевство собирается покинуть Европейский Союз?

Бернар-Анри Леви: Тот факт, что Великобритания выходит, перехватывает у Европы дыхание. У Европы несколько легких, и одно из них она теряет. Это губительно для Европы, это уменьшает её ценность, это огромная потеря, если выход Соединённого королевства подтвердится. Но Европа это переживёт и будет восстанавливаться. Мы видели, что произошло вопреки предсказаниям Кассандры. Перспектива возможного выхода Соединённого Королевства заставляет остальные части Евросоюза скорее сомкнуть свои ряды, чем думать о самороспуске. Это означает, что европейские институты сильнее, чем мы думали".

Всё ближе два главных события года с далекоидущими последствиями: выход из ЕС Великобритании через несколько недель и европейские выборы через два с небольшим месяца.

Первое имеет огромное влияние на второе, потому что мы не знаем наверняка, как распределятся места в новом Европейском парламенте. Мы даже не знаем, сколько депутатов будет в палате. Вот подробности:

"До сих пор в Европарламенте 751 место, но после "брексита" их останется 705.

Доля каждой страны зависит от населения, но как минимум это 6 законодателей. По столько имеют Мальта, Люксембург и Кипр.

Страна с наибольшим количеством мест, 96 - Германия.

В результате “брексита» освободятся 73 места, которые пока занимает Соединённое королевство. Несколько из них будут зарезервированы для будущих членов Евросоюза при его расширении.

Но другие будут разделены между некоторыми государствами. Больше всего получат Франция и Испания — по 5.

В выигрыше окажутся также Нидерланды — 3 дополнителных места. Ирландия получит ещё 2, и по одному Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Но что если, Великобритания попросит продлить процесс своего выхода из ЕС? Профессор Свободного Университета Брюсселя считает, что Соединённое королевство должно готовится к участию в европейских выборах.

«Это довольно трудно себе представить, но мы должны быть открыты для любых вариантов, - сказал Паскаль Дельвит. - Сложность также создаёт тот факт, что в Европарламенте будет по-прежнему заседать часть депутатов, избранных пять лет назад, вместо с новичками, избранными в 2019 году. Всему составу сразу нужно будет включиться в работу. Им предстоит проголосовать по кандидатурам каждого еврокомиссара, одобрить инаугурацию Европейской комиссии, утвердить следующего президента Европейской комиссии. Так что многое нужно будет решить. Предполагаю, что избранные в мае члены Европарламента будут не слишком довольны влиянием, которое будут оказывать на эти назначения те, кто был избран в 2014 году».

Последнее слово сказал в передаче Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос:

«Времена кризиса, когда как мы помним, сотни тысяч людей прибывали морем в Грецию и Италию, остались позади».