"Заметки из США": на родине Американской революции

Французская певица и автор песен Летиция Шериф путешествует по США, открывая для себя музыкальную культуру и историю этой страны. Ее последняя остановка - Бостон. У этого города настолько богатые культурные и интеллектуальные традиции, что когда-то его даже называли американскими Афинами.

"Этот город наполнен американской историей, а еще здесь чудесная природа. Во время прогулки по центру Бостона вы можете прочувствовать дух города, ставшего родиной Американской революции", - говорит Летиция.

Культурное наследие Бостона настолько велико, что любому туристу оказывается нелегко ответить на вопрос: как провести здесь время. Что выбрать из всего этого многообразия? Изучить многочисленные достопримечательности, познакомиться с местной кухней или провести время в центральном парке? Каждый найдет здесь что-то по душе.

"Удивительные исторические места, чудесные пейзажи, великолепная живая музыка, кухня Новой Англии - я не попробовала и толику того, что предлагает Бостон", - признается Летиция.

Прогулка по Тропе Свободы

Бостон – один из самых старых городов США. Это родина Американской революции. Здесь много достопримечательностей, имеющих национальное значение. Лучший способ познакомиться с многовековой историей города – прогуляться по Тропе Свободы. Это 4-километровая красная линия, следуя которой вы увидите 16 исторических достопримечательностей. Каждый год по этой тропе прогуливаются более 4 миллионов человек.

Начните свое путешествие в Центральном парке – Бостон-Коммон. Это сердце города. История этого места насчитывает 12 тысяч лет. А затем прогуляйтесь по Тропе Свободы, чтобы познакомиться с достопримечательностями 17, 18, 19 веков, среди которых – музеи, парки, кладбища и церкви.

Город, построенный на воде

Гуляя по Бостону, вы забываете, что город буквально вырос из воды. Когда он только был основан, две трети нынешней его территории находились под водой. Землю, которой заполняли бухту, несли с трех холмов, которые находятся рядом с городом.

Чтобы оценить масштаб проделанной работы, отправляйтесь в район Бэк-Бэй. Он известен своими хорошо сохранившимися домами из темно-коричневого песчаника. Сейчас здесь царит атмосфера роскоши. Но до середины 19 века тут не было ничего, кроме воды.

Увидеть, насколько тесно история Бостона связана с водой, вы можете, отправившись на экскурсию с компанией Boston Duck Tours. Если повезет, вы даже увидите китов.

Что нам запомнилось больше всего?

От исторических достопримечательностей до традиционных блюд местной кухни – что обязательно нужно посетить и попробовать в Бостоне?

1. Лучший способ познакомиться с богатой историей Бостона – отправиться на экскурсию по Тропе Свободы. Будет здорово, если компанию вам составит гид, который отлично разбирается в своем деле и который еще и облачится в костюм одной из прошлых эпох. Экскурсии тут можно найти самые разные – от классического тура, во время которого вам расскажут в целом об американской революции, до узкотематических экскурсий, например, "Патриоты-афроамериканцы", "Женщины-революционерки" и даже "Тур по историческому пабу Crawl".

2. Что такое вкус Бостона? Летиция смогла его ощутить в ресторане Yankee Lobster Roll Co, попробовав традиционный сэндвич с лобстером. В Бостоне это очень популярное блюдо. Подается он в горячем виде. Это неотъемлемая часть летнего меню в бостонских ресторанах. В городе сотни мест, где можно попробовать это блюдо.

3. 21 октября 1797 года был спущен на воду трехмачтовый корабль с деревянным корпусом – "Конститьюшн". Он, так же, как и несколько других судов, был предназначен для защиты американских кораблей от нападений пиратов-берберов. Во время войны с Великобританией 1812 года экипаж "Конститьюшна" захватил многочисленные торговые корабли и одержал победу над несколькими королевскими военными судами. Именно тогда "Конститьюшн" получил свое прозвище – "Железный старина".

Судно служило американскому флоту до 1855 года, став затем первым тренировочным и впоследствии выставочным кораблем. "Конститьюшн" - одна из главных исторических достопримечательностей Бостона и старейший в мире военно-морской корабль, который до сих пор находится на плаву.

4. Бостон – отличное место для шопинг-терапии. Начать мы вам советуем с улицы Ньюбэри. Это восемь кварталов, заполненных модными магазинами, кафе, ресторанами. Кстати, до середины 19 века эта улица тоже была под водой. Район появился только в 1882 году. Сейчас можно наблюдать, как он превращается в космополитичный торговый квартал.

5. Да, это не совсем в Бостоне, но все-таки мы не можем не упомянуть Мартас-Винъярд. Туда можно поехать всего на день. Площадь острова, который расположен к югу от мыса Кейп-Код, - 260 километров. Не забудьте заглянуть в один из ресторанов, а еще советуем взять напрокат лодку и позагорать на одном из местных пляжей.

Чтобы вы смогли еще больше проникнуться атмосферой Бостона, мы собрали для вас плей-лист:

• Aerosmith (группа была образована в Бостоне) - Toy’s in the Attic (1975)

• Донна Саммер (певица родилась в Бостоне) - Bad Girls (1979)

• Джеймс Тейлор (первый не британец, подписавший контракт с Apples Records - звукозаписывающим лейблом группы The Beatles) - Sweet Baby James (1970)

• New Kids on the Block (группа была основана в Бостоне) - Hangin’ Tough (1988)

• The Lemonheads (еще одна группа, родина которой - Бостон) - It’s a Shame About Ray (1992)

• Джоан Баэз (свою музыкальную карьеру певица начала, когда жила в городке Бельмонт недалеко от Бостона) - Joan Baez (1960).