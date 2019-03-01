"Брексит" и музыка без границ

Работа профессиональных музыкантов связана с частыми путешествиями по Европе. Британец Саймон Уоллфиш проводит в дороге значительную часть своей жизни. По его словам, порядка пятидесяти процентов концертов проходят в разных странах Европейского Соза.

Саймон Уоллфиш, музыкант: "Я не вижу какой-либо возможной формы "брексита", при которой совершать поездки стало бы легче чем сейчас. В настоящее время вы можете спокойно отправиться в Берлин или Париж, Это так же просто, как если бы вы поехали из Манчестера в Ньюкасл".

Бабушка Саймона - немецкая еврейка, выжившая в Освенциме. Не так давно его внук, проживающий в Лондоне, получил немецкое гражданство. И это прямое следствие грядущего "брексита".

Саймон Уоллфиш, музыкант: "Это совсем не означает, что я вдруг стал немцем. У меня есть еще и гражданство Австралии. Моя мать - австралийка. Но иногда, когда я за границей, я говорю, что я австралиец. Просто, чтобы избежать всех этих разговоров о "брексите".

После прошедшего в Соединенном Королевстве референдума по вопросу выхода страны из ЕС, посольство Германии получило около трех тысяч прошений о получении гражданства от потомков немецких еврейских семей, проживающих в Великобритании. Раньше подобных заявлений ежегодно подавалось не более двадцати.

Люк Харнахан Euronews: "Сторонники "брексита" считают, что выход Великобритании из Европейского Союза защитит благодатную английскую землю и еще больше откроет для британцев весь мир, а не только его европейскую часть".

Анита Ласкер-Уоллфиш с этим не согласна. Родившаяся в Германии бабушка Саймона живет в Великобритании более семидесяти лет. В юности она попала в Освенцим, где выжила только потому что играла на виолончели: "Меня привезли в лагерь как раз в тот момент, когда начальство захотело создать оркестр. Тогда во многих лагерях такое было. И там решили, мол у них есть, и у нас он будет".

После войны Анита Ласкер-Уоллфиш эмигрировала в Великобританию. "Я поклялась, что ноги моей не будет в Германии", - говорит женщина.

Что чувствует Анита после того, как ее внук стал гражданином ФРГ?

Анита Ласкер-Уоллфиш: "Он музыкант, путешествует. Мой внук - европеец. Ничего общего с Германией. Я не хочу, чтобы там думали, что мы снова хотим стать немцами. Мой внук европеец, убежденный европеец".

Сам Саймон считает, что ему повезло. С гражданством Австралии и Германии, чтобы не случилось, он сможет путешествовать и играть на концертных площадках Великобритании и других стран.