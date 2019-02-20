"Брексит": надежды и тревоги туристического бизнеса

В менее, чем получасе лета от Глазго, находится остров Айлей, расположенный на западном побережье Шотландии.

На острове побывал репортер Euronews Дэймон Эмблинг, он познакомился с теми, кто работает в туристическом бизнесе, его собеседники поделились с ним своими тревогами и надеждами.

Дэймон рассказывает: "На Айлей любят приезжать отдыхающие из континентальной Европы: красота этих мест, не испорченная вмешательством человека, привлекает любителей прогулок и ценителей виски".

Линда, ее муж и их сын Питер держат на острове Айлей отель, они очень надеются, что "брексит" ситуацию к худшему не изменит. Ведь на недавний ремонт своей гостиницы они потратили почти все свои сбережения.

Мать семейства и хозяйка гостиницы Линда Маклеллан полагает, что "Айлей выживет после "брексита", хотя страхов много и много слухов, которые страхи рождают. Все выглядит не вполне так, как нам описывали. Но, в любом случае, придет следующий день, с ним и рассвет, и будут приливы и отливы, и все будет нормально. И я почти уверена в том, что у нас, как и раньше, будут постояльцы".

Бар отеля - царство Питера. Он знает все винокурни и всегда может посоветовать гостям виски, который наилучшим образом подходит и ко времени года, и ко времени суток. Тут представлено не менее 600 сортов традиционного шотландского напитка.

Завсегдатай бара Глен Даунинг раньше, как он объясняет, "был полностью за "общий рынок", когда это все только начиналось. "Ах, этот общий рынок!", - говорили все вокруг. Сейчас все изменилось, они нас хотели лишить наших законов, нашей страны и нашей королевы".

Линда говорит, что голосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Но "брексит", как она думает, на ее бизнес не повлияет: "У нас тут достаточно виски, чтобы пережить любой "брексит". Если будет "жесткий "брексит", в любом случае, все нормализуется довольно быстро. В то же время, я не думаю, что Европе так уж хочется, чтобы мы уходили, короче, тут "кто моргнет первым".

Мнение Линды Маклеллан разделяют многие участники этой сферы бизнеса, все они надеются, что даже в случае "жесткого "брексита" туризм не столкнется с непреодолимыми проблемами и кризисом.