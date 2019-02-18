Шотландский виски: жизнь после "брексита"

Этот остров знаменит своим виски с характерным дымным ароматом. Маленький шотландский Айлей - большой игрок мировой алкогольной индустрии.

Одна из девяти местных вискикурен Bruichladdich - главный частный работодатель на острове. Ее продукция продается в барах и магазинах по всей Европе и не только.

"Производство шотландского виски - крупный бизнес. В 2017 году его экспорт принес казне более 5 млрд евро - то есть более 20% дохода Великобритании от всего экспорта продуктов питания и напитков. Кроме того, индустрия дает 40 тысяч рабочих мест. Но с приближением "брексита", волнение на острове растет. Как скажется выход страны из ЕС без сделки на поставках, ценах и правовых гарантиях производителей?" - говорит Дэймон Эмблинг, корреспондент "Евроньюс".

Алан Логан - работник дистиллерии в четвертом поколении. Именно он отвечает за производство виски.

"Нас беспокоят возможные изменения в законодательстве. Потенциально они могут затормозить производство и стоить нашему бизнесу немало денег. Ситуация тем неприятнее, что выход Великобритании из ЕС совсем скоро, а решения по нему все нет", - говорит он.

Этот завод пережил семейные дрязги, экономический спад, мировые войны. Станет ли "брексит" непреодолимым препятствием?

"Мы считаемся брендом класса "люкс". А потому наш бизнес выживет. Шотландская индустрия виски со всем может справиться. Просто это займет какое-то время", - считает Логан.

Чтобы выжить, многим производителям уже пришлось заняться новым для себя делом. Популярностью у туристов пользуются визиты на вискикурни. Хотя в большинстве своем предприниматели выступают против выхода страны из ЕС, некоторые все же надеются, что "жизнь после брексита" подарит им новые возможности для развития бизнеса.

"Мы понятия не имеем, что нас ждет. Но уверены, что нашими запасами сможет воспользоваться и следующее поколение производителей. Надеюсь, мой сын также будет работать в индустрии виски", - говорит Логан.

"Живая вода". Именно так зачастую называют виски сами шотландцы. Благородный напиток - залог процветания экономики острова Айлей. Многовековая индустрия намерена пережить "брексит" - несмотря ни на что.